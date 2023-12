Wyrok dotyczy okresu od listopada 2015 r. do kwietnia 2020 r., czyli okresu w którym najwyższym modelem firmy była konsola PS4. Skargę do organu złożyła firma Subsonic, francuski producent kontrolerów do gier wideo. Autorité de la Concurrence wydał wyrok 20 grudnia. Po przeprowadzeniu dochodzenia stwierdził dwie niedozwolone praktyki stosowane przez Sony, ograniczające możliwości graczy korzystających z urządzeń innych firm.

Reklama

Zbyt szerokie działanie

Zdaniem organu Sony stosowało środki techniczne mające na celu zwalczanie podróbek kontrolerów. Jednak miało to wpływ również na prawidłowe funkcjonowanie legalnie stosowanych urządzeń innych firm. Jak czytamy w komunikacie prasowym, były one „regularnie odłączane podczas aktualizacji systemu operacyjnego konsoli”. W efekcie ich producenci byli zmuszeni do przygotowywania poprawek oprogramowania, które nie zawsze były łatwe w instalacji.

Reklama

/> />

„Niektórzy użytkownicy mogli uważać, że problemy, które dotknęły kontrolery, są spowodowane ich niską jakością” – podkreślił urząd ds. konkurencji. Jego zdaniem ​​„znacznie zaszkodziło to wizerunkowi firm trzecich”.

Wybiórcze decyzje

Po drugie, sama polityka licencyjna była nieprzejrzysta i w kilku przypadkach uniemożliwiała innym firmom przyłączenie się do niej. Jedyną możliwością uzyskania licencji było przystąpienie do programu partnerskiego. Organ nadzorczy stwierdził jednak, że Sonyodmówiło w kilku przypadkach przekazania producentom, którzy o to poprosili, kryteriów dostępu do programu.

„Sony stosowało kryteria w sposób uznaniowy, mimo że dostęp do programu był jedynym sposobem zapewnienia użytkownikom padów pełnej funkcjonalności” – ogłosił Autorité de la Concurrence.

Karę nałożono za obie te praktyki, ponieważ w znaczący sposób zaszkodziły one zewnętrznym producentom, spowalniając ich rozwój, co w efekcie mogło doprowadzić nawet do ich całkowitego wykluczenia z tego rynku.

/> />

Sony broniło się, twierdząc, że nielicencjonowane firmy naruszały jego znaki towarowe i patenty. Urząd ds. konkurencji odrzucił jednak argumenty firmy. Stwierdził, że patenty, na które powołuje się Sony, wygasły.

Kara dla czterech spółek

W sumie na cztery spółki należące do grupy Sony nałożono łącznie karę w wysokości 13 527 000 euro. Za program licencyjny w Europie odpowiadała firma Sony Interactive Entertainment Europe Limited, firma Sony Interactive Entertainment Inc. K.K była odpowiedzialna za udostępnienie aktualizacji systemu operacyjnego dla konsoli PS4, a firma Sony Interactive Entertainment France wprowadziła na rynek kontrolery we Francji. Decyzja ta uwzględnia także spółkę dominującą, czyli Sony Group Corporation.