Wartość rynkowa Sony Group spadała w trakcie czwartkowej sesji najmocniej od roku. Nie pomogły nawet mocne wzrosty sprzedaży konsoli PS5.

Reklama

Gry na plusie

W ostatnim kwartale klienci kupili 3,3 mln egzemplarzy konsoli PS5. Łączna liczba sprzedaży wynosi obecnie 41,7 mln. W całym bieżącym roku finansowym firma chce wypuścić na rynek aż 25 mln konsol. W tym czasie sprzedano 56,5 miliona gier na PS5 i PS4, z czego aż 72 proc. to wersje cyfrowe. Prognoza przychodów na rok obrotowy kończący się 31 marca 2024 r. została podniesiona o 6,1 proc. Korekta jest przypisywana wyższej, niż oczekiwano sprzedaży różnych tytułów, w tym Spider-Man 2, Assassin’s Creed Mirage i rozszerzenie Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Reklama

/> />

Smartfony na minusie

Zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja smartfonów, w tym oczywiście Xperii produkowanych przez Sony. Początkowo firma zakładała, że ten rynek odbije się w drugiej połowie roku fiskalnego (liczony od 2 kwartału). Teraz jednak prognozy wzrostu przesunięto co najmniej o kolejne 12 miesięcy. W dodatku Sony, oprócz produkcji własnych urządzeń, jest także dostawcą różnych komponentów dla innych producentów. Głównie to zaawansowana optyka stosowana we flagowych modelach. Tu również prognozy nie są optymistyczne i firmie trudno będzie liczyć na zwiększenie dochodów.

/> />

Generalnie przychody za pierwszy kwartał fiskalny w segmencie mobilnym Sony spadły z 99 mld jenów do 87,3 mld jenów w porównaniu do tego samego okresu w 2022 r.

Filmy w zawieszeniu

Źle wyglądają również prognozy dotyczące segmentu filmowego. We znaki dają się przede wszystkim strajki scenarzystów i aktorów w Stanach Zjednoczonych. To największy tego rodzaju protest od 63 lat. Przez to opóźnią się premiery wielu filmów i seriali, a w konsekwencji firma nie będzie mogła zrealizować zysków.

Jeśli chodzi o ogólną kondycję, Sony odnotowało łączny zysk netto w wysokości 217,5 mld jenów. Jest to spadek o 17 proc. w porównaniu z poprzednim okresem. Natomiast przychody wzrosły z 2,3 bln jenów do 3 bln jenów.