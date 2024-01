Stany Zjednoczone nie są liderem w rozwoju branży aut elektrycznych, ale ich popularność powoli tam rośnie. Głównym hamulcem, który powstrzymuje ludzi przed kupowaniem takich aut, są obawy dotyczące ich zasięgu i trudność z ich naładowaniem. Dlatego, aby poprawić tę sytuację, Departament Transportu Stanów Zjednoczonych ogłosił właśnie, że wyda 623 mln dolarów na rozbudowę infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w całym kraju. Finansowanie ma pochodzić z planu inwestycji infrastrukturalnych o wartości 2 bln dol. uchwalonego w 2021 r. Za te pieniądze powstaną terminale w 22 stanach oraz na amerykańskim terytorium Portoryko.

„Jesteśmy na dobrej drodze, aby osiągnąć, a nawet przekroczyć cel założony przez prezydenta Joe Bidena, jakim jest zainstalowanie 500 000 ładowarek i zbudowanie infrastruktury pokrywającej cały kraj” – powiedział amerykański doradca ds. klimatu Ali Zaidi. Wg. jego informacji w USA jest w tym momencie 26 producentów, którzy mogą podjąć się budowy ładowarek.

Zbyt słaba infrastruktura ładowania w USA

Pomimo tego, że USA pozostają w tyle pod względem liczby sprzedanych samochodów elektrycznych za takimi krajami jak Norwegia, Niemcy czy Chiny, to i tak infrastruktura ładująca nie nadąża z obsługą pojazdów. Według Departamentu Energii w USA w tym momencie jest prawie 161 000 stanowisk ładowania. Rząd chce, by do 2030 r. wybudować 500 000 terminali.

Według doniesień połowa z 623 milionów dolarów zostanie wykorzystana na budowę gęstych sieci ładowania wzdłuż amerykańskich autostrad. Ponadto część zostanie przydzielona do kilku specjalnych regionów w Stanach Zjednoczonych, w tym do New Jersey (10 mln dol.), Maryland (15 mln dol.) i Bay Area w Kalifornii (15 mln. dol).

Liderem pod względem sprzedaży aut elektrycznych w USA jest oczywiście Tesla. Producent wyprzedził ostatnio Subaru, BMW i Volkswagena i ma już 4,2 proc. całego rynku samochodowego w USA.

