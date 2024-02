W badaniu wzięło udział 100 menadżerów branży usług IT działających w 41 krajach. Przytłaczająca większość z nich jest entuzjastami rozwiązań AI, a blisko połowa przewiduje, że pozytywne zmiany dotkną cały sektor. 39 proc. jest zdania, że tylko niektóre obszary IT zostaną znacząco wsparte przez AI. Nie wszyscy czują się jednak gotowi na tę rewolucję. 31 proc. ankietowanych stwierdza, że wyzwaniem jest brak odpowiednich procesów, a 27 proc. obawia się problemów z bezpieczeństwem.

Sztuczna inteligencja zwiększy wydajność

- Rok 2023 był czasem dużych wyzwań dla sektora usług IT. Rok 2024 niesie nowe nadzieje, a jednocześnie obawy związane ze sztuczną inteligencją. Coraz więcej przedsiębiorstw planuje wykorzystać ją w kilku obszarach biznesowych, przede wszystkim, aby zwiększyć swą efektywność, zarówno wewnętrzną, jak i u swoich klientów – komentuje Agnieszka Porębska, CEO Talent Alpha, globalnej sieci dającej dostęp do usług ok. 50 tys. specjalistów IT w ponad 50 krajach.

Wśród zadań, które mają być realizowane przy wsparciu AI, firmy wymieniają najczęściej:

zwiększanie efektywności wewnętrznej (67 proc. wskazań);

zwiększanie efektywności klientów (59 proc.);

tworzenie nowych produktów (16 proc.);

ulepszanie obecnych produktów (13 proc.).

Głównymi obszarami ze zwiększonym wykorzystaniem AI w 2024 r. będą marketing i sprzedaż (po 55 proc. wskazań), generowanie treści tekstowych (36 proc.) i graficznych (33 proc.).

Menadżerowie podkreślają, że AI może nie tylko podnieść efektywność i jakość usług, ale też z sukcesem zastąpić ludzi lub wspomóc ich w procesach mozolnych i powtarzalnych. W badaniu Talent Alpha tylko 4 proc. respondentów wyraziło pesymizm w kwestii wdrożenia AI, obawiając się o jej szkodliwy wpływ na biznes.

- Największa grupa menadżerów uważa, że AI przyspieszy rozwój całego sektora IT. Tylko niektórzy z nich są jednak świadomi, że wiąże się to z ogromnymi wyzwaniami, nie wszyscy też zdają sobie sprawę, że konieczne są działania zapobiegające spełnieniu się czarnych scenariuszy. Część przyznaje, że są do tego niedostatecznie przygotowani. Dlatego tak ważne jest podnoszenie świadomości oraz kompetencji w tym obszarze – mówi Agnieszka Porębska.

Sztuczna inteligencja budzi obawy

W badaniu Talent Alpha 31 proc. respondentów wyraziło obawy związane z brakiem odpowiednich procedur dotyczących AI, a 27 proc. z generowanymi przez AI problemami z zakresu bezpieczeństwa. Kolejne wyzwania na 2024 rok to: brak właściwych danych (25 proc. wskazań), skomplikowany proces podejmowania decyzji (18 proc.) i kwestie prawne (10 proc.). Główne troski dotyczą jednak kadr: więcej niż co trzecia firma uważa, że brak na rynku wykwalifikowanych pracowników może być jednym z ich największych problemów związanych z wdrażaniem sztucznej inteligencji. Nieco mniej obawia się, że zabraknie im środków budżetu na wdrożenie AI.

Niektórzy respondenci obawiają się także mało przychylnej reakcji, a nawet sprzeciwu płynącego ze strony swoich pracowników oraz klientów po wprowadzeniu rozwiązań opartych na AI. Takie wątpliwości wyraziło całkiem sporo, bo 16 proc. respondentów.

– Wpływ, jaki wywrze AI na przyszłość firm IT, będzie zależał od przyjętych przez nie strategii. Organizacje, które skutecznie wdrożą odważne rozwiązania technologiczne i wzmocnią swoją ofertę dla klientów, odniosą korzyści. Natomiast firmy, które pozostaną jedynie przy prostych usługach i pracy rąk programistów, zaczną tracić na konkurencyjności – przewiduje Agnieszka Porębska.

Sztuczna inteligencja wykorzystywana już dziś

Wielu uczestników badania Talent Alpha już teraz wykorzystuje AI do wspierania obszarów marketingu (54 proc.) i sprzedaży (47 proc.), na przykład generując treści, a nieco rzadziej obrazy. Dla 37 proc. respondentów AI jest sposobem na zwiększenie kreatywności poprzez wykorzystanie jej do generowania nowych pomysłów. W gronie firm, które korzystają z AI do poprawy wydajności usług IT, 35 proc. używało różnych narzędzi do generowania kodów, a 31 proc. do testowania kodów. Część organizacji analizuje z pomocą AI umiejętności pracowników, a część używa algorytmów AI do ułatwienia kontaktów z klientem.

Niektórzy widzą w AI sposób na przezwyciężenie spowolnienia, jakie ogarnęło sektor w 2023 r. oraz obejście problemu chronicznych niedoborów kadrowych.