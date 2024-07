Czym jest nadtlenek wodoru?

Nadtlenek wodoru (H₂O₂) to związek chemiczny, który jest jednym z najbezpieczniejszych i najbardziej ekologicznych utleniaczy stosowanych w technologiach rakietowych. Powszechnie znany jako woda utleniona w niższych stężeniach (około 3%), w przemyśle wykorzystywany jest jako perhydrol o stężeniu 30% do wybielania tkanin i innych zastosowań chemicznych. W rakiecie ILR-33 BURSZTYN 2K zastosowano nadtlenek wodoru o stężeniu 98%, co umożliwia osiąganie wyższych wydajności energetycznych. Jego ekologiczność wynika z faktu, że po rozkładzie powstają jedynie woda i tlen, co minimalizuje negatywny wpływ na środowisko.