„Przesyłając, publikując lub wyświetlając Treści w Usługach lub za ich pośrednictwem, użytkownik udziela nam ogólnoświatowej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na udostępnianie Treści reszcie świata” – CNN cytuje regulamin platformy X, który obejmuje prawo do analizowania dowolnej z tych treści »w tym, na przykład, do użytku i szkolenia naszych modeli uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, zarówno generatywnych, jak i innego typu«. Oznacza to, że korzystając z platformy, użytkownicy zgadzają się, że należący do Elona Muska X może wykorzystywać ich dane do trenowania swoich modeli sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja pasie się na dokonaniach ludzi

Wykorzystywanie treści do trenowania sztucznej inteligencji stało się główną kwestią w miarę rozwoju technologii. Artyści i inne osoby pełniące kreatywne role na X obawiają się, że ich praca zostanie wykorzystana – nie tylko przez X – do szkolenia komputerów, które pewnego dnia mogą całkowicie zastąpić ludzkich twórców. Inni użytkownicy X twierdzą, że obawiają się, że dane osobowe w ich tweetach zostaną wykorzystane. Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że już zaczęli usuwać swoje zdjęcia z platformy.

Wszystkie spory X chce rozwiązywać w Teksasie

Jeśli użytkownicy mają jakiekolwiek zastrzeżenia do nowych warunków, mogą skończyć w sądzie federalnym, w którym już toczą się dwa procesy z udziałem X. Zgodnie z aktualizacją, wszystkie spory związane z warunkami będą wnoszone do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Północnego Dystryktu Teksasu lub sądów stanowych w hrabstwie Tarrant w Teksasie. Hrabstwo Tarrant znajduje się ponad 160 km od nowej siedziby X w Austin w Teksasie. Nowe warunki korzystania z usług X mówią, że wszyscy użytkownicy, którzy nadal korzystają z ich produktów lub usług 15 listopada lub później, zgadzają się na zaktualizowane warunki.

Elon Musk pracuje nad chatbotem Grok

Grok, chatbot AI firmy X, był już uwikłany w kontrowersje – od rozpowszechniania fałszywych informacji o nadchodzących wyborach w USA po generowanie brutalnych, fałszywych obrazów znanych polityków. Przed ostatnią aktualizacją warunków świadczenia usług użytkownicy X mogli zrezygnować z udostępniania danych, przechodząc do „ustawień”, a następnie „prywatności i bezpieczeństwa”. Pod nagłówkiem „udostępnianie danych i personalizacja” znajduje się zakładka „Grok”, w której użytkownicy mogą odznaczyć pole, które pozwala platformie wykorzystywać ich dane do szkolenia AI.

Nie wiadomo, czy nowe warunki świadczenia usług X nadal mają tę opcję. X może teraz licencjonować całą zawartość platformy, w tym wykorzystywać ją w swoich modelach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Wcześniej X twierdził, że posty z kont prywatnych nie będą wykorzystywane do szkolenia Grok. Ale w nowych warunkach świadczenia usług nie rozróżnia się typów kont.