Strategia AI Apple’a

Premiera Apple Intelligence to milowy krok dla firmy - czytamy na stronie cnbc.com. Nowa AI ma kluczowe znaczenie dla kampanii marketingowej towarzyszącej sprzedaży smartfonów z serii iPhone 16, które miały premierę w zeszłym miesiącu.

Zdaniem niektórych inwestorów Apple Intelligence może być motorem napędowym dla kolejnych wersji produktów firmy oraz umocnić jej przywództwo w zakresie wykorzystania AI w nowatorski sposób na urządzeniach codziennego użytku.

Na jakich telefonach jest dostępne Apple Intelligence?

Sztuczną inteligencję Apple’a można pobrać tylko na najnowszych iPhonach: 15 Pro, 15 Pro Max lub dowolnym smartfonie z liczbą 16 w nazwie.

Jest tak dlatego, że AI bazuje na nowym czipie Apple’a, który nie jest dostępny na starszych urządzeniach. Bardziej skomplikowane zadania mają być rozwiązywane z użyciem serwerów Apple’a. Aby korzystać z Apple Intelligence trzeba będzie zapisać się na specjalną listę oczekujących.

Sztuczna AI Apple na iPadach i Macach

Apple Intelligence będzie także dostępne na iPadach oraz Macach. Tutaj również trzeba będzie pobrać najnowszą aktualizację oprogramowania - pisze CNBC.

Co potrafi Apple Intelligence?

Liczba funkcjonalności dostępnych poprzez Apple Intelligence ma być na początku ograniczona. Umożliwi ono chociażby korektę czy parafrazowanie/poprawki stylistyczne tekstu, usuwanie obiektów ze zdjęć czy podsumowywanie zestawu powiadomień w formie jednej wiadomości.

Otrzymamy także ulepszenia Siri, chociażby nowy wygląd, który będzie miał postać podświetlenia wokół krawędzi ekranu telefonu. Siri będzie odpowiadać na pytania dotyczące produktów Apple’a, rozwiązywać problemy użytkowników oraz posiadać bardziej naturalne niż poprzednie wersje głosy.

Jak pobrać aktualizację iOS 18.1

Aby pobrać aktualizację dającą dostęp do nowej AI Apple’a należy wejść do „ustawień”, a następnie wybrać „generalne”, a potem „aktualizacja oprogramowania”. Aby zapisać się na listę oczekujących na dostęp do AI należy wybrać „opcje”, a następnie „Apple Intelligence i Siri” oraz „dołącz do listy oczekujących Apple’a”.