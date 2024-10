Najbardziej wartościowe jednorożce

Czołówkę najbardziej wartościowych prywatnych firm uzupełniają odzieżowe Shein (wycena 66 mld dol.) oraz Fanatics (31 mld), fintechowe Stripe (70 mld) i Revolut (45 mld) oraz informatyczne (segment software) Databricks (43 mld). Tylko OpienAI oraz Databricks są podmiotami ściśle skoncentrowanymi na rozwoju AI. Do tego wyścigu dołączyło także niedawno ByteDance. Uruchomiło ono w maju tego roku zestaw własnych dużych modeli językowych pod nazwą Doubao. Powinno to tylko umocnić pozycję firmy jako najbardziej wartościowego jednorożca.

Ekspansja Open AI

Firma, którą kieruje Sam Altman szybko rozwija się nie tylko pod względem wyceny, ale również przychodów. Według portalu The Information przychody firmy między końcówką roku 2023 a czerwcem 2024 podwoiły się.

Firma, która stworzyła ChatGPT pozyskała wcześniej w październiku tego roku nowe zewnętrzne finansowanie w wysokości 6,6 mld dol. Poprzednia wycena firmy przed ostatnią rundą finansowania wynosiła 80 mld dol., więc w bardzo krótkim czasie niemalże się podwoiła.

AI motorem wzrostu

Wydaje się, że ekspozycja na dynamicznie rozwijający się sektor AI jest gwarancją sukcesu dla prywatnych firm. Według firmy konsultingowej McKinsey branża ma potencjał zwiększenia globalnego PKB o 25 bln dol. Według Bena Millera z Fundrise kapitalizacja spółek z sektora sztucznej inteligencji może do 2032 roku wynieść 20 bln dol. Dla porównania – Nvidia jest dziś „warta” nieco powyżej 3 bln dol.

Co to są jednorożce?

To firmy prywatne (nie notowane na giełdzie), które mają wycenę przekraczającą 1 mld dol. Na świecie jest dzisiaj według CB Insights około 1,2 tys. takich podmiotów. Według CrunchBase jest ich więcej (1549), włączając w to należące do Alibaby AntGroup oraz będące częścią konglomeratu Reliance Industries Reliance Retail oraz Reliance Jio.

Kwestią sporną jest używanie nazw jednorożec czy startup wobec firm, które mają wsparcie potężnych spółek notowanych na giełdzie jak Alibaba czy Reliance Industries.