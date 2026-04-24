Majówka w długi weekend jest tak krótka, że wybieramy wylot na wypoczynek zamiast własnego samochodu. Popularności zyskuje krótki city break gdzieś w ciepłych krajach

Dane eSky pokazują, że chętnie wykorzystujemy ten czas zarówno na city break, jak i dłuższy wypoczynek w cieplejszych częściach Europy. W internetowym biurze podróży eSky.pl dominują hiszpańskie wybrzeże, włoskie miasta, greckie wyspy i Malta. W 2026 r., mimo tylko jednego dodatkowego dnia wolnego, liczba użytkowników internetowego biura podróży eSky.pl wzrasta o blisko 60 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r.

Kierunki podróży: citybreak czy relaks, zawsze w ciepło

Największą popularnością cieszą się sprawdzone kierunki południowej Europy. Wśród najczęściej wybieranych krajów dominują Hiszpania (Barcelona, Costa Brava, Majorka), Włochy (Rzym, Mediolan, Sycylia), Grecja (Kreta, Saloniki) i Malta – oferujące zarówno bogatą ofertę miejską, jak i dostęp do plaż oraz sprzyjającą pogodę już na początku maja. Ciekawym trendem jest dynamiczny wzrost zainteresowania mniej oczywistymi kierunkami. Na przykład Albania notuje ponad 4 razy więcej rezerwacji niż w 2025 r. To efekt rosnącej dostępności połączeń oraz atrakcyjnego stosunku jakości do ceny. – Struktura wyjazdów pokazuje, że Polacy coraz elastyczniej podchodzą do planowania urlopów. Majówka to nie tylko city breaki: niemal połowa naszych klientów wybiera w tym okresie dłuższe wyjazdy, przekraczające 5 dni. Długi majowy weekend staje się pełnoprawnym urlopem – mówi Joanna Kwiatkowska, Product Manager w eSky Group.

Wolimy bardziej standard ze śniadaniem niż all-inclusive

Zmieniają się również preferencje naszych klientów dotyczące standardu podróży. Największą popularnością cieszą się oferty ze śniadaniami (47 proc.), jednak coraz większy udział ma także formuła all-inclusive (blisko 18 proc.). Jednocześnie ponad połowa klientów eSky wybiera hotele o wyższym standardzie (cztero- i pięciogwiazdkowe), co potwierdza rosnące znaczenie komfortu i jakości. Co istotne, choć majówka czai się tuż za rogiem, wciąż nie jest za późno na rezerwację wyjazdu. Wśród polecanych kierunków wyróżnia się Sycylia, oferująca prawdziwy włoski klimat i wyśmienitą kuchnię. 4-dniowy pakiet Lot+Hotel ze śniadaniem to koszt od 809 zł od osoby.

Dłuższy wyjazd na długi weekend - koniecznie na wyspę

Ciekawą opcją jest także Malta, która gwarantuje słońce, kompaktowe odległości i bogactwo atrakcji historycznych. 4 dni na tej niewielkiej wyspie w basenie Morza Śródziemnego to koszt od 1 509 zł za osobę (pakiet Lot+Hotel ze śniadaniem). Z kolei dla osób, które chcą wykorzystać majówkę jako początek dłuższego sezonu urlopowego, dobrym wyborem dzięki wyjątkowej naturze i plażom oraz rewelacyjnej pogodzie może być Majorka. Tygodniowe wakacje na największej wyspie Balearów w pakiecie dynamicznym Lot+Hotel z all-inclusive to koszt od 2 049 zł od osoby.

– Majówka od kilku lat zyskuje na znaczeniu jako jeden z kluczowych momentów podróżniczych w roku. Widzimy, że Polacy nie tylko częściej wyjeżdżają, ale też są gotowi inwestować w wyższy standard i odkrywać nowe kierunki. Ważne, by planując urlop w szczycie sezonu zaplanować podróż ze znacznym wyprzedzeniem, co daje możliwość większego wyboru hoteli i kierunków w atrakcyjnych cenach – podsumowuje Joanna Kwiatkowska, ekspertka internetowego biura podróży eSky Group.