Rząd do 1 września chce przedłużyć zakaz połączeń lotniczych do 43 krajów w związku z epidemią koronawirusa - wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów skierowanego do podpisu premiera. W porównaniu z dotychczasowym stanem z wykazu usunięto Księstwo Andory.

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, który we wtorek ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. "W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 istnieje konieczność skorzystania z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego" - czytamy w uzasadnieniu. Jak dodano, rozporządzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym obowiązuje do 25 sierpnia 2020 r. "W związku z tym konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia wprowadzającego zakazy w ruchu lotniczym w odniesieniu do lotów międzynarodowych po powyższym terminie. Ujęty (...) wykaz państw i terytoriów, z których wykonywanie lotów jest objęte zakazami w ruchu lotniczym, stanowi co do zasady powtórzenie wykazu określonego w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym" - czytamy. Jak dodano, w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym z wykazu usunięto Księstwo Andory, z uwagi na brak istnienia w tym kraju lotniska, z którego mogą być wykonywane loty międzynarodowe. Ponadto, dawną nazwę Królestwa Suazi zastąpiono aktualną nazwą Królestwa Eswatini. "Utrzymanie wykazu w takim kształcie uzasadnia dobiegający końca okres wakacyjny i związana z tym konieczność zapewnienia bezpiecznego i niezakłóconego powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej osobom przebywającym na urlopach poza granicami kraju" - czytamy. Projekt przewiduje wprowadzenie zakazu wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych samolotów wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium m.in. Bośni i Hercegowiny, Chin, Czarnogóry, Rosji, Izraela, Singapuru, Stanów Zjednoczonych, Luksemburgu. W sumie chodzi o 43 kraje. Jak zapisano w projekcie, zakazu nie stosuje się do samolotów wykonujących loty międzynarodowe m.in. na zlecenie albo za zgodą Prezesa Rady Ministrów; realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Polski oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 26 sierpnia 2020 r. i będzie obowiązywało do 1 września 2020 r.