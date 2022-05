"We Włoszech turystyka wraca do poziomu sprzed pandemii" - ogłosił we wtorek minister kultury Dario Franceschini. Zaznaczył, że liczba przybywających z zagranicy turystów stale rośnie.

Szef resortu kultury podczas wizyty w Cagliari na Sardynii potwierdził wcześniejsze prognozy i dane branży turystycznej, która informuje o boomie rezerwacji dokonywanych zarówno przez Włochów, jak i zagranicznych turystów. Reklama "Do naszego kraju przyjeżdżało co roku ponad 50 milionów turystów z całego świata. Ta liczba jeszcze wzrośnie" - zaznaczył Franceschini. Minister kultury dodał: "Musimy sprawić, aby ci liczni turyści nie zatrzymywali się tylko w Wenecji, Florencji czy w Rzymie, ale by zapoznawali się ze wszystkimi pięknymi miejscami we Włoszech".