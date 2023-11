Dla 58 proc. Niemców odwiedzanie jarmarku to tradycja będąca częścią okresu bożonarodzeniowego.

Według niemieckiego stowarzyszenia wystawców (DSB), niemieckie jarmarki bożonarodzeniowe przyciągnęły w 2000 r. ok. 50 mln odwiedzających. Do 2018 r. liczba ta wzrosła ponad trzykrotnie do ok. 160 mln. Obroty wyniosły prawie 3 miliardy euro - pisze "FAZ".

Reklama

Portal rbb24 zauważa w poniedziałek, że w tym roku "wszystko stało się droższe - w tym wizyta na jarmarku bożonarodzeniowym". Jednak większość berlińskich jarmarków, które są już otwarte, "tylko umiarkowanie podniosła swoje ceny". W Berlinie w ciągu najbliższych kilku tygodni odbędzie się prawie 100 jarmarków bożonarodzeniowych.

Większość jarmarków w Hamburgu rozpoczęło działać w poniedziałek. Najpopularniejszym wydarzeniem tego typu jest tradycyjny jarmark bożonarodzeniowy przy ratuszu, gdzie spodziewane prawie trzy miliony odwiedzających będzie mogło wybierać spośród oferty prawie 80 straganów. Otwarcie słynnego drezdeńskiego Striezelmarkt nastąpi w środę.

Reklama

Podczas gdy jeden z monachijskich hoteli serwuje luksusowe grzane wino za 21 euro, ceny tego napoju w większości niemieckich landów pozostają stabilne - pisze portal dziennika "B.Z.".

Na największym berlińskim jarmarku bożonarodzeniowym "Winterzauber" grzane wino kosztuje 4,50 euro. W Poczdamie, podobnie jak w ubiegłym roku, można je kupić za około 4 euro. Na legendarnym Striezelmarkt w Dreźnie odwiedzający zapłacą 4,50 euro za kubek grzanego wina, podobnie jak na jarmarku bożonarodzeniowym w Lipsku, informuje portal.