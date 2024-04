W Ameryce Północnej poniedziałkowe zaćmienie można było oglądać w pasie 14,7 tys. kilometrów, ale całkowite zaćmienie - tylko w środkowej części tego pasa, o szerokości do 200 km. Właśnie w obszarze całkowitego zaćmienia znajduje się wodospad Niagara oraz miasto Niagara Falls, do którego przyjechało ponad milion turystów. Do Hamilton, gdzie ostatni raz obserwowano całkowite zaćmienie w 1925 r., przyjechało ponad 100 tys. osób.

W Toronto zaćmienie objęło 95 proc. tarczy Słońca

W Toronto zaćmienie objęło ok. 95 proc. tarczy Słońca, ale zachmurzone niebo pozwoliło obserwować je dopiero po kulminacji, gdy chmury nieco się rozproszyły. Z kolei w Montrealu dobra pogoda sprzyjała obserwatorom zjawiska, które ostatni raz można było obserwować w prowincji Quebec w 1972 r. Następna taka możliwość pojawi się dopiero w 2106 r. Poniedziałkowe zaćmienie było widoczne tylko we wschodnich częściach Kanady, zaś w zachodniej Kanadzie zaćmienie będzie można obejrzeć dopiero w 2044.

W najbardziej oblężonym przez turystów Niagara Falls, gdzie zaćmienie przypadło na 15:18 czasu lokalnego (21:18 w Polsce) i trwało 3 minuty i 32 sekundy, już tydzień wcześniej władze wprowadziły stan wyjątkowy, by lepiej koordynować współpracę służb miejskich w związku ze spodziewanym napływem turystów. O 11 w poniedziałek, ponad 4 godziny przed zaćmieniem, zamknięto drogi w Niagara Falls. Koleje GO Transit uruchomiły w poniedziałek dodatkowe pociągi z Toronto do Niagara Falls.

Jak podawały media, przy okazji zaćmienia w Niagara Falls pobity został rekord Guinessa dot. liczby ludzi, którzy przebrali się za Słońce. Kostiumy zostały dostarczone przez miasto, przebranych było 309 osób, co oznacza, że pobity został poprzedni rekord 287 osób ustanowiony w 2020 r. w Chinach.

Premier Justin Trudeau zaapelował o korzystanie z okularów ochronnych

W największym mieście Kanady, Toronto, w wielu miejscach organizowano wspólne oglądanie zaćmienia, m.in. na stadionie Rogers Centre w śródmieściu miasta. Zaciekawieni zjawiskiem astronomicznym korzystali też z wieży telewizyjnej CN Tower obok Rogers Centre.

Naukowcy apelowali o zachowanie środków bezpieczeństwa, podobne apele znalazły się w rządowych komunikatach, a w niedzielę także premier Justin Trudeau zaapelował o korzystanie z okularów ochronnych. Biblioteki publiczne rozprowadzały bezpłatne okulary do bezpiecznego oglądania zaćmienia, można je też było kupić w wielu sklepach. Część szkół odwołała zajęcia. Biblioteka publiczna w Toronto organizowała dla dzieci zajęcia edukacyjne. ZOO w Toronto zaprosiło zainteresowanych do obserwowania zwierząt podczas zaćmienia.

Poniedziałkowe zaćmienie Słońca najdłużej było widoczne w prowincji Ontario, średnio ponad 3 minuty. Największym miastem Kanady na trasie całkowitego zaćmienia był Montreal, gdzie trwało ono jednak tylko 1 min i 27 sekund. 35 aglomeracji miejskich Kanady znalazło się w obszarze całkowitego lub częściowego zaćmienia.

Z Toronto Anna Lach