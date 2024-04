Znajdujące się w szkockiej miejscowości Drumnadrochit Loch Ness Centre wezwało NASA, by użyczyła swojej wiedzy w zaplanowanych poszukiwaniach. Podczas trzech dni ochotnicy będą mieli za zadanie obserwować powierzchnię jeziora, zwracając uwagę na wszystkie nietypowe ruchy wody.

Pospolite ruszenie, by przekonać ekspertów z NASA

"Liczymy, że łowcy Nessie na całym świecie pomogą nam dotrzeć do ludzi w NASA. Mamy nadzieję dotrzeć do nich poprzez siłę mediów społecznościowych. Udaliśmy się na brytyjskie uniwersytety. Mamy nadzieję, że eksperci z NASA mogą dysponować zaawansowaną technologią obrazowania do skanowania jeziora. Musielibyśmy usiąść i porozmawiać z nimi o tym, jak ją tu sprowadzić" - powiedziała Aimee Todd z Loch Ness Centre.

Blisko 100 lat poszukiwań Nessie

Od czasu zorganizowanej w 1934 roku przez Edwarda Mountaina pierwszej ekspedycji w celu wyjaśnienia tajemnicy rzekomego potwora, w oficjalnym rejestrze, w którym odnotowywane są wszystkie doniesienia, że ktoś zauważył lub usłyszał w Loch Ness coś, co mogłoby nim być, pojawiło się 1156 wpisów.

W sierpniu zeszłego roku zorganizowano największe od 50 lat poszukiwania - z użyciem m.in. dronów wyposażonych w kamery na podczerwień i hydrofonu do wykrywania nietypowych podwodnych dźwięków oraz z udziałem ok. 200 ochotników na miejscu i 300 monitorujących na komputerach prowadzoną na żywo transmisję. Podczas nich jedna z grup usłyszała cztery niewyjaśnione dźwięki, ale nie udało się ich zarejestrować, zatem tajemnica nie została wyjaśniona.

Powrót średniowiecznego mitu

Współczesny mit o potworze z Loch Ness ma swój początek w 1933 roku, gdy menedżerka jednego z hoteli Aldie Mackay powiedziała, że widziała w jeziorze stworzenie podobne do wieloryba. Gazeta "Inverness Courier" doniosła o tej obserwacji, a jej redaktor Evan Barron zasugerował, by stworzenie opisać jako "potwora".

Od tego czasu tajemnica Nessie stała się inspiracją dla książek, programów telewizyjnych i filmów, a także przyczyniła się do rozwoju branży turystycznej. W rzeczywistości legenda sięga średniowiecza, kiedy to irlandzki mnich, św. Kolumba miał napotkać bestię w Ness, rzece wypływającej z Loch Ness.

Kolejne serie badań

Badania w 1972 roku prowadziło Loch Ness Investigation Bureau, które powołano w latach 60., ale w 1977 roku je rozwiązano, ponieważ nie udało mu się odkryć żadnych znaczących dowodów przemawiających za lub przeciw istnieniu potwora. Poprzednie próby odnalezienia Nessie obejmowały m.in. operację Deepscan z 1987 roku, kiedy 24 łodzie wyposażone w echosondy przepłynęły całą długość jeziora. W trzech przypadkach wykryto coś, czego nie można było od razu wyjaśnić.

Z kolei w 2019 roku naukowcy stwierdzili, że stworzenia, które uznawano za potwora z Loch Ness, mogą być gigantycznymi węgorzami. Badacze z Nowej Zelandii próbowali skatalogować wszystkie żyjące gatunki w jeziorze, pobierając DNA z próbek wody. Po analizie naukowcy wykluczyli obecność dużych zwierząt, o których mówiło się, że mogły zapoczątkować doniesienia o potworze. Nie znaleziono żadnych dowodów na obecność prehistorycznego gada wodnego zwanego plezjozaurem lub dużej ryby, takiej jak jesiotr.

Loch Ness jest największym słodkowodnym jeziorem w Szkocji pod względem objętości. Mieści więcej wody - 7452 miliony metrów sześc. - niż wszystkie angielskie i walijskie jeziora razem wzięte.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński