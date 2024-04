Niemal wszyscy cudzoziemcy chcący podjąć pracę w Wielkiej Brytanii muszą się ubiegać o wizę pracowniczą, zgodnie z wprowadzonym po brexicie systemem punktowym. Jednym z jego elementów jest poziom zarobków oferowany przez przyszłego pracodawcę. Do tej pory wymagane minimum wynosiło 26,2 tys. funtów rocznie, natomiast od czwartku jest to już 38,7 tys. Z tego minimum zwolnione są osoby ubiegające się o pracę w zawodach deficytowych, np. w służbie zdrowia, opiece społecznej, choć nie mogą oni ściągać do Wielkiej Brytanii pozostających na ich utrzymaniu członków rodzin, a lista zawodów deficytowych została skrócona.

Wiza rodzinna też z wyższym limitem

Również od czwartku obowiązuje wyższe minimum zarobków uprawniające do ściągnięcia do Wielkiej Brytanii członków rodziny - zamiast 18,6 tys. funtów rocznie jak dotychczas, teraz wymagane są zarobki na poziomie przynajmniej 29 tys. funtów, choć w przyszłości kwota ta będzie dalej podnoszona, najpierw do 34,5 tys., a następnie do 38,7 tys. funtów rocznie. Ministerstwo spraw wewnętrznych potwierdziło natomiast, że dotyczy to tylko nowo wydawanych wiz rodzinnych, a w przypadku przedłużania już wcześniej wydanych wiz spełnianie nowych kryteriów nie jest wymagane.

Mniej imigrantów

Podniesienie wymogów zostało ogłoszone w grudniu zeszłego roku w ramach pakietu środków mających ograniczyć legalną imigrację do Wielkiej Brytanii, która osiągnęła rekordowe poziomy. W roku 2022 saldo migracji netto wyniosło 745 tys., a w okresie od lipca 2022 r. do czerwca 2023 r. włącznie 672 tys. To najwyższe wskaźniki od końca II wojny światowej.

Nowe minima dotyczą też obywateli krajów UE, którzy po upływie od okresu przejściowego po brexicie traktowani są tak samo, jak obywatele innych państw i chcąc podjąć pracę w Wielkiej Brytanii, muszą ubiegać się o wizę. Nie dotyczą jednak tych obywateli państw UE, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii przed upływem okresu przejściowego i mają status osoby osiedlonej lub tymczasowy status osoby osiedlonej.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński