Na liście są m.in. szczepionki przeciwko grypie Influvac Tetra i VaxigripTetra (obie to zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce) oraz Fluenz Tetra (aerozol do nosa, zawiesina).

W wykazie są też insuliny m.in. Abasaglar, Actrapid Penfill, Apidra, Fiasp, Liprolog i leki przeciwzakrzepowe np. Clexane, Fragmin i Xarelto.

Wykaz obejmuje też m.in. środki stosowane u dzieci w diecie eliminacyjnej mlekozastępczej, m.in. Bebilon pepti 2 DHA, Infatrini Peptisorb, Nutramigen 1 LGG, Nutramigen 2 LGG, Nutramigen 3 LGG i Nutramigen PURAMINO.

Leki, wyroby i środki żywieniowe z tzw. listy antywywozowej nie mogą być wywożone za granicę. Lista jest jednym z narzędzi, które mają ograniczać niekontrolowany wywóz leków z Polski.