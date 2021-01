Kiedy poznamy efekty naszych negocjacji? – Mamy nadzieję, że to kwestia dni. Ale czy i kiedy będzie finał, zależy od drugiej strony rozmów. My jesteśmy gotowi do nabycia każdej liczby. I nie jest też wprost powiedziane, że będzie drożej niż w przypadku zakupów w ramach puli unijnej – twierdzi osoba z kręgów rządowych. W ramach europejskiego programu UE wynegocjowała niższe ceny za preparat BioNTech i Pfizer. Kraje członkowskie oszczędzają 0,60 dol. w stosunku do tego, ile płacą USA i Wielka Brytania