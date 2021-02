Obecnie na całym świecie stosuje się osiem różnych szczepionek, z których wszystkie wymagają podania dwóch dawek. Oczekuje się, że w nadchodzących tygodniach sytuacja zmieni się po tym, gdy jednodawkowa szczepionka Johnson & Johnson zostanie zatwierdzona do stosowania w Stanach Zjednoczonych.

Zgodnie z danymi serwisu Our World in Data, obecnie pierwsza szczepionka dopuszczona do użytku w USA, czyli preparat Pfizer / BioNTech, jest również najczęściej stosowaną szczepionką na świecie.

Skuteczność szczepionek przeciw Covid-19

Szczepionka Pfizer / BioNTech jest jedną z dwóch szczepionek mRNA (drugą jest szczepionka firmy Moderna). Stwierdzono, że szczepionka Pfizer / BioNTech jest skuteczna w 95 proc. w badaniach III fazy. Rzeczywiste doświadczenia Izraela potwierdziły te wyniki po tym, jak rząd otrzymał duże ilości szczepionki w zamian za udostępnienie informacji o jej skuteczności.

Clalit Health Services, największy w Izraelu podmiot na rynku opieki zdrowotnej, opublikował wyniki badań ponad pół miliona w pełni zaszczepionych Izraelczyków, które wskazują, że szczepionka Pfizer / BioNTech zapewnia 94 procent ochrony.

Które szczepionki na Covid-19 są najchętniej wybierane?

Izrael i Stany Zjednoczone znajdują się wśród 61 państw stosujących szczepionkę Pfizer / BioNTech, a lista obejmuje również Unię Europejską i Arabię ​​Saudyjską. Stwierdzono, że druga szczepionka mRNA wyprodukowana przez koncern Moderna, która jest stosowana w 27 krajach, jest skuteczna w 94 proc. w badaniach III etapu. Ze względu na niski koszt i łatwość przechowywania, duże nadzieje wiązano też z preparatem Oxford / AstraZeneca. Jednak w tym przypadku pojawiły się pewne kontrowersje z powodu niepełnych danych na temat jego skuteczność u seniorów. Dlatego też niektóre państwa, w tym Niemcy i Polska, ograniczają jego użycie dla osób poniżej 65. roku życia. Obecnie szczepionka Oxford / AstraZeneca jest dystrybuowana w 41 krajach.

Chińskie szczepionki Sinopharm i Sinovac są używane odpowiednio w 10 i 6 krajach. Jest jeszcze rosyjski preparat Sputnik V. Badania opisane w "The Lancet" wykazały, że rosyjski Sputnik V ma 91,6 proc. skuteczności. Ta liczba, wraz z niskimi kosztami, uczyniła go atrakcyjnym dla niektórych rządów i obecnie korzysta z niego dziewięć państw. Wśród tych państw znalazły się Węgry i to pomimo braku zgody Brukseli na stosowanie szczepionki Sputnik. Węgrzy mają również nadzieję, że w nadchodzących tygodniach wprowadzą też na rynek chiński preparat Sinopharm.