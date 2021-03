Władze Meksyku złożyły zamówienie na dodatkowe 10 mln dawek szczepionki Sinovac, oprócz 10 mln dawek tego preparatu, które już zostały zamówione i mają zostać dostarczone między marcem a majem - powiedział Ebrard.

Druga partia szczepionek Sinovac powinna dotrzeć do Meksyku między majem a lipcem.

Rząd zamówi też 12 mln dawek preparatu firmy Sinopharm, gdy szczepionka ta zostanie dopuszczona do użytku przez regulatora rynku leków - dodał minister.

Associated Press podaje, że władze Meksyku zamówiły też 4 mln dawek kolejnej chińskiej szczepionki CanSino.

Jak dotąd Meksyk otrzymał 5 mln dawek szczepionek niepochodzących z Chin, w tym preparatów firm Pfizer i BioNTech, którego skuteczność oceniana jest na około 95 proc.

Władze kraju prowadzą nietypową politykę szczepionkową, zgodnie z którą mieszkańcy gęsto zaludnionych miast będą szczepieni preparatem Pfizera, a ludność na prowincji innymi szczepionkami, które w testach klinicznych wykazały znacznie mniejszą skuteczność - pisze AP.

W Meksyku, który liczy około 130 mln mieszkańców, podano dotychczas około 4,7 mln dawek szczepionek. W kraju wykryto od początku pandemii ponad 2,1 mln zakażeń koronawirusem. Do stycznia, kiedy to rząd przestał podawać dane na temat liczby ofiar śmiertelnych Covid-19, zmarło według oficjalnych statystyk blisko 190 tys. osób; eksperci oceniają, że prawdziwa liczba ofiar do stycznia przekroczyła 220 tys.