Jest oznaczony symbolem VUI-21MAR-02 (P3) i ma obecnie status wariantu pod obserwacją, a nie wariantu o istotnym znaczeniu, jak np. brazylijski.

"W dniu 9 marca PHE odnotowała raport o 33 przypadkach nowego wariantu zgłoszonego przez Filipiny. Wariant zawiera szereg znaczących mutacji, w tym E484K i N501Y, które występują w kilku innych wariantach o istotnym znaczeniu. Public Health England zidentyfikowała dwa przypadki tego wariantu w Anglii. Jeden z przypadków jest związany z podróżą zagraniczną, a drugi jest obecnie przedmiotem dochodzenia" - napisano w komunikacie PHE.

We wtorek poinformowano również o wykryciu dwóch kolejnych przypadków brazylijskiego wariantu P.1 - jeden stwierdzono w Londynie, a drugi w regionie West Midlands. Oba są związane z podróżami do Brazylii.

Oznacza to, że liczba wykrytych w Wielkiej Brytanii zakażeń brazylijskim wariantem P.1 wzrosła do 12, z czego dziewięć stwierdzono w Anglii, a trzy - w Szkocji. Wszystkie wykryto u osób, które albo same podróżowały do Brazylii, albo miały kontakt z osobą, która była w tym kraju.

Tymczasem we wtorek podano, że w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii potwierdzono 5294 zakażenia koronawirusem, czyli o prawie 400 mniej niż wynosi średnia z ostatnich siedmiu dni, i zarejestrowano 110 zgonów z powodu Covid-19 - o 17 mniej od średniej siedmiodniowej. Od początku epidemii wykryto w tym kraju łącznie prawie 4,27 mln zakażeń, z których 125 690 zakończyło się śmiercią.

Do poniedziałku włącznie pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 otrzymało prawie 24,84 mln osób, drugą - ponad 1,66 mln.