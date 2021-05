Michel ocenił, że Wspólnota robi postępy w walce z Covid-19. Przestrzegł jednocześnie, że należy być czujnym wobec nowych wariantów wirusa.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała na tej samej konferencji prasowej, że jednym z tematów obrad szczytu było szczepienie nieletnich.

"To bardzo ważny temat. Mamy nadzieję, że Europejska Agencja Leków (EMA) dopuści szczepionkę firm BioNTech-Pfizer do stosowania u osób w wieku 12-15 lat" - podkreśliła.

Prognozowała, że w latach 2021-2023 UE będzie musiała znaleźć odpowiedź na trzy pytania w sferze działań antyepidemicznych.

"Jedno to kwestia szczepienia dzieci. Wiem, że są prowadzone badania kliniczne na osobach w wieku od 6 do 11 lat. Więc będziemy mieli do czynienia z tą kwestią. Po drugie, kiedy będzie konieczne wzmocnienie, odświeżenie odporności? Czy nastąpi to po dziewięciu miesiącach czy po roku? Trzecie pytanie to czy jesteśmy przygotowani na pojawienie się wariantu, na który nie działają szczepionki? Potrzebujemy adaptacji szczepionek i reimmunizacji" - wyliczyła von der Leyen.

Poinformowała też, że infrastruktura informatyczna potrzebna do działania paszportów szczepień będzie gotowa od 1 czerwca.

UE zieleni się

Podczas drugiego dnia szczytu Rady Europejskiej omawiano także kwestię klimatu.

"Jeśli spojrzymy wstecz, to okaże się, że odnieśliśmy poważny sukces, ponieważ żadne z państw członkowskich nie kwestionuje już naszych celów, czyli osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. i redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 r. Nie jest to już kwestionowane. Jedyne dyskusje, jakie prowadzimy, dotyczą tego, jak możemy to najlepiej osiągnąć" - podsumowała przewodnicząca Komisji.

W połowie lipca KE ma przedstawić pakiet legislacyjny, którego celem będzie doprowadzenie do realizacji wspomnianych celów.