W piątek Europejska Agencja Leków (EMA) ma podjąć decyzję o zatwierdzeniu szczepionki firm BioNTech i Pfizer dla grupy wiekowej 12-16 lat.

Najnowsze badania potwierdzają bezpieczeństwo i skuteczność szczepień wśród najmłodszych. „Znakomita skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki Pfizer/BioNTech u dzieci w wieku 12-15 lat została potwierdzona w badaniu klinicznym” – stwierdza na Twitterze dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19. Jego zdaniem jest to „ważne ogniwo w łańcuchu przerywania transmisji wirusa i ochrony przed zakażeniami u dzieci i w grupach ryzyka”.

Specjalista powołuje się na badania opublikowane przez „New England Journal od Medicine”. Objęto nimi 2260 dzieci w wieku 12-15 lat, połowa z nich otrzymała szczepionkę Pfizera i niemieckiej firmy biotechnologicznej BioNTech, a pozostali jedynie placebo. Podobnie jak w innych grupach wiekowych preparat ten wykazuje wysoką skuteczność oraz korzystny profil ewentualnych działań niepożądanych – stwierdzają autorzy badania w artykule „Safety, Immunogenicity, and Efficacy of the BNT162b2 Vaccine in Adolescents”. Dodają, że wśród nastolatków w wieku 12-15 lat odpowiedź immunologiczna jest nawet większa niż u dorosłych.

Do szczepień przeciwko COVID-19 wśród dzieci przekonują Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (AHA) oraz Amerykańskie Towarzystwa Udaru Mózgu (ASA). „Zdecydowanie apelujemy – stwierdzają we wspólnym oświadczeniu przedstawiciele obu towarzystw - do wszystkich dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych w USA o przyjęcie szczepionki przeciwko COVID, gdy tylko będą mogli ją otrzymać, zgodnie z niedawnym zatwierdzeniem przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) oraz Centrum Kontroli Chorób (CDC)".

AHA i ASA dodają, że według badań klinicznych szczepionki przeciwko COVID-19 są skuteczne prawie w 100 proc. w zapobieganiu śmierci i hospitalizacji z powodu zakażenia COVID-19.

W Polsce na szczepienia przeciwko COVID-19 mogą zapisywać się już osoby od 16. roku życia. Polscy pacjenci otrzymują cztery szczepionki przeciw COVID-19. Preparaty firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe, a specyfik opracowany przez Janssen Pharmaceutica NV, firmę z pionu farmaceutycznego Johnson&Johnson, wymaga podania jednej dawki.