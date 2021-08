Nie liczy się dla nas tylko liczba nowych zakażeń, ale ważne jest to, czy przekłada się ona na hospitalizację - zaznaczył minister.

"W Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii są bardzo duże przyrosty zakażeń, nie przekładają się one ani na hospitalizację ani na zgony. To jest to dobrodziejstwo szczepień" - powiedział.

Niedzielski: Jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości, niż byliśmy podczas trzeciej fali

"My jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości, niż byliśmy podczas trzeciej fali. Mamy narzędzie obrony w postaci szczepień. Ten, kto nie podejmuje tego narzędzia, dokonuje wyboru, który jest zagrożeniem dla niego i jego otoczenia" - powiedział w czwartek w Radio RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister poinformował, że osoby, które się zaszczepiły, nie mogą ponosić w całości kosztu i konsekwencji działania tych, które nie są zaszczepione i podjęły decyzję niedobrą dla ogółu społecznego.

W kwestii obostrzeń Niedzielski wyjaśnił, że ECDC i CDC, "czyli instytucje europejskie i amerykańskie odpowiedzialne za działalność sanitarną" stwierdziły, że w przypadku Polski poziom zakażeń, przy którym służby sanitarne są w stanie skutecznie kontrolować wszystkie nowe ogniska, znajduje się mniej więcej na poziomie 1000 przypadków dziennie. Dlatego do 1000 przypadków nie ma sensu walczyć z pandemią obostrzeniami. Do tego momentu na pewno takie decyzje nie będą podejmowane.

Rada Medyczna rekomenduje podanie trzeciej dawki szczepionki

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w czwartek w radiu RMF FM, że Rada Medyczna zarekomendowała podanie trzeciej dawki szczepionki grupom najbardziej zarażonym na koronawirusa.

Szef resortu zdrowia, który był gościem "Rozmowy w samo południe" w Radiu RMF powiedział, że Rada Medyczna wydała rekomendację, aby rozważyć podanie trzeciej dawki szczepionki tym grupom, które są najbardziej narażone na ryzyko koronawirusa.

"Nie ma cały czas badań, które by pokazywały przyrost skuteczności, czyli pewną wartość dodaną wynikającą ze zderzenia się z nowymi mutacjami wirusa. Dopóki badania nie wykażą, że trzecia dawka, która prawdopodobnie musiałaby być zmodyfikowana nie będąc prostym powtórzeniem, będzie w lepszy sposób niż w tej chwili zabezpieczała przed nowymi mutacjami – to można powiedzieć, że wartość dodana takiej operacji jest bardzo niewielka".

Niedzielski dodał, że koszt operacji podania trzeciej dawki "jest ogromny". "Nie mówię tylko o wydatkach, ale o całej logistyce, o podejmowaniu pewnej debaty i przekonywaniu ludzi, którzy mają przecież wątpliwości" - mówił.

"Staram się wyważyć, ile jest w tym wartości dodanej dla zdrowia publicznego, a ile jest w tym interesu firm farmaceutycznych, które chcą sprzedać więcej" - dodał.

Niedzielski: Agresja antyszczepionkowców ewoluuje

- To wszystko zaczęło się w Internecie, gdzie w ramach wyznawania wolności słowa żadne z tych treści nie były ograniczane - powiedział minister Adam Niedzielski. Zresztą ta liczba manipulacji i fake news'ów jest praktycznie niemożliwa do opanowania - dodał.

W czwartek w Radiu RMF FM minister powiedział, że rząd pracuje nad stałym monitoringiem tego, co się dzieje w Internecie. "Taki monitoring w zakresie szczepień już istnieje poprzez adres SzczepimySię. Natomiast zjawisko fake new'sów dot. pandemii jest zdecydowanie szersze" - mówił.

Zapytany o to, co proponuje, aby uniknąć takich sytuacji jak podpalenie w Zamościu odpowiedział, że rząd stawia na monitorowanie i analizę tego, co się dzieje w sieci. Nie tylko pod kątem dementowania fake news'ów, ale również obserwowania stron, "które odpowiadają organizacjom antyszczepionkowym". Drugim aspektem jest dodatkowe wzmocnienie nadzoru i ochrony nad punktami szczepiennymi.

Ponadto minister Niedzielski zapowiedział, że przyszłym tygodniu - we wtorek - odbędzie się posiedzenie Rady Ministrów.

Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski pytany w czwartek w radiu RMF FM o powrót dzieci do szkół powiedział, że jest niemal pewne, że dzieci pierwszego września wrócą do nauki stacjonarnej.

Niedzielski, który był gościem "Rozmowy w samo południe" w radiu RMF FM powiedział, że "prawdopodobieństwo takiego scenariusza, że dzieci idą i zaczynają naukę w stacjonarnym trybie jest bliskie 100 proc".

To, jak długo potrwa nauka stacjonarna, zależy od poziomu wyszczepienia – zaznaczył szef resortu. "Jeżeli poziom wyszczepienia w danej szkole będzie większy, to prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się koronawirusa - wariantu delta – bo on jest już dominantą w naszych badaniach – jest o wiele mniejsze" – mówił Niedzielski.

Jak zaznaczył, podejmowanie decyzji powinno być w reakcji na sytuację epidemiczną, która w tej chwili nie upoważnia do wprowadzania daleko dolegliwych rozwiązań.

Niedzielski powiedział, że czarny scenariusz mówi o 15 tys. zakażeniach w październiku. "Zakładamy, że liczba hospitalizacji będąca pochodną zakażeń będzie o 40 – 50 proc. mniejsza niż była w trzeciej fali. System ochrony zdrowia będzie w mniejszym stopniu narażony na przeciążenia" - dodał. (PAP)