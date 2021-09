„Osoby niezaszczepione są narażone na sześciokrotnie wyższe ryzyko wystąpienia symptomów Covid-19, na 30-krotnie wyższe ryzyko trafienia do szpitala i 48-krotnie wyższe ryzyko znalezienia się na oddziale intensywnej terapii w porównaniu z osobami w pełni zaszczepionymi” - napisali doradcy naukowi rządu Ontario, dodając, że tak jak w innych prowincjach czwarta fala już jest widoczna.

Dodali, że wśród zaszczepionych uda się w większości uniknąć poważnych przypadków, ale „wśród niezaszczepionych oczekujemy szybkiego wzrostu poważnie chorych, którzy będą potrzebować opieki szpitalnej, z tego względu, że firmy powracają do działalności, tak jak szkolnictwo”.

Eksperci uważają, że ponad 85 proc. osób powyżej 12. roku życia – czyli tych, dla których dopuszczono szczepionki – musi być zaszczepionych by jesienią uniknąć kolejnego lockdownu w Ontario. Problemem jest wariant Delta koronawirusa, który jest dwa razy bardziej zakaźny niż pierwsza wersja SARS-CoV-2. Każdy chory na początku pandemii zarażał dwie do trzech osób. Obecnie to 6 do 8 osób.

Ponadto naukowcy zalecili ograniczenie liczby kontaktów osobistych do ok. 70 proc. z czasów sprzed pandemii, co w praktyce oznacza najbliższą rodzinę i niewielką grupę znajomych. Ponadto nadal należy stosować się do zasad zachowania odległości, noszenia maseczek, pracy z domu. Odpowiedzialnych za akcję szczepień wezwano do stosowania zasad, które przyspieszają wzrost liczby zaszczepionych, takich jak paszport szczepionkowy, wymogi szczepienia wśród pracowników i dowożenie szczepionek tam, gdzie liczba zaszczepionych jest niewielka.

Średnia z ostatniego tygodnia w Kanadzie to ponad 3400 nowych przypadków Covid-19 dziennie, a ogólna liczba chorych to obecnie ponad 44 tys., z czego prawie 24,4 tys. to nowe przypadki w minionych siedmiu dniach. Tymczasem jeszcze w połowie lipca liczba nowych zachorowań nie przekraczała 400 dziennie. Liczba hospitalizacji wzrosła ostatnio o 23 proc., zaś liczba przyjęć na oddziały intensywnej terapii – o 20 proc.

Na wykresach na stronie federalnego resortu zdrowia widać, że czwarta fala szybko rośnie przede wszystkim w trzech zachodnich prowincjach – Kolumbii Brytyjskiej (9,4 tys. przypadków na ponad 5 mln mieszkańców), Albercie (13,4 tys. przypadków na 4,3 mln) i w Saskatchewan (ponad 3,1 tys. przypadków na niespełna 1,3 mln).

W samej Albercie liczba nowych przypadków wyniosła w ciągu tygodnia ponad 7 tys. W tej samej prowincji dane wskazują, że z ponad 400 osób hospitalizowanych z Covid-19 jedna czwarta to osoby na intensywnej terapii i wszystkie – z wyjątkiem dwóch osób – przypadki ma OIOM-ach to osoby niezaszczepione i nie w pełni zaszczepione. Alberta jest jedną z dwóch prowincji najbardziej niechętnych szczepieniom i odsetek tych, którzy otrzymali obie dawki jest wśród najniższych w Kanadzie – nieco ponad 59 proc., podobnie jak w Saskatchewan. Niższy odsetek w pełni zaszczepionych jest tylko w rzadko zaludnionym północnym Nunavut, gdzie trudno dotrzeć do mieszkańców. Media cytowały lekarzy z Alberty i Saskatchewan, którzy ostrzegali przed zbliżającymi się problemami z funkcjonowaniem szpitali.

W Ontario na 14,6 mln mieszkańców jest ponad 9,6 tys. zachorowań, czyli tyle ile w trzy razy mniejszej Kolumbii Brytyjskiej, zaś w Quebec – ponad 7,4 tys. na 8,5 mln mieszkańców. Jak mówili PAP rozmówcy z Montrealu, w Quebec nakazy noszenia maseczek i zachowania odległości są „średnio” przestrzegane, ale w Quebec od środy obowiązują paszporty szczepionkowe w formie kodu QR, dostępne tak w telefonie jak w formie papierowej, bez posiadania których nie można wejść do restauracji czy na zajęcia fitness. W najbliższych dniach paszporty wprowadzi Manitoba, od 13 września – Kolumbia Brytyjska, a od 22 września podobne do quebeckich paszporty zacznie stopniowo wprowadzać Ontario.

Według zagregowanych danych na stronie publicznego nadawcy CBC, odsetek osób w pełni zaszczepionych to w Kanadzie obecnie ponad 67 proc., zaś częściowo zaszczepionych – prawie 73,5 proc. Premier Kanady Justin Trudeau tweetował w czwartek po południu, że „mamy wystarczająco szczepionek, by każdy kwalifikujący się do szczepienia Kanadyjczyk otrzymał obie dawki, zatem jeśli jeszcze się nie zaszczepiliście, zróbcie to teraz”.

Z Toronto Anna Lach (PAP)