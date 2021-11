Prezes Polskiej Federacji Szpitali w rozmowie w TVP INFO przekonywał, że pomimo pojawiających się leków na COVID-19 wciąż najlepszym sposobem walki z pandemią jest zaszczepienie się.

Reklama

Poinformował, że wśród pacjentów hospitalizowanych osoby niezaszczepione stanowią ok. 90 proc. "Umierają też przede wszystkim osoby niezaszczepione. Jeśli jest to zaszczepiona osoba, to z ciężkimi chorobami współistniejącymi. Jest to więc fala pandemii osób niezaszczepionych, a większość z nich nie szczepi się na własne życzenie" - powiedział Fedorowski.

Podkreślił, że lekarze "oczywiście nie dyskryminują, czy pacjent jest zaszczepiony, czy nie", aczkolwiek starają się wpływać na rodzinę chorego, która też często jest niezaszczepiona, aby jak najszybciej to szczepienie przyjęła.

Prezes Polskiej Federacji Szpitali wskazał jednocześnie, że obecne wskaźniki epidemiczne, np. te dotyczące osób leżących pod respiratorem, są niższe niż w tzw. wiosennej fali epidemii. Jak zauważył, obecnie w szpitalach przebywa dużo młodych osób, które - jak mówił - "niestety także umierają, a część z nich będzie miała kłopoty z powrotem do pracy".

"Duńczycy mówią tak, nie pytaj się, co ktoś może dla ciebie zrobić, tylko pytaj się, co ty możesz zrobić jako obywatel"

Pytany, co możemy zrobić, żeby ominąć lockdown, przywołał sytuację w innych krajach. "Czytałem niedawno na jednym z dosyć poważnych portali taką lekcję, która płynie z Danii. Jak wiemy, Dania to jeden z liderów, jeśli chodzi o liczbę osób zaszczepionych, ale też jeden z liderów, jeśli chodzi o liczbę zgonów na covid. Tam jest poniżej tysiąca zgonów na milion (osób), podczas gdy w Europie Środkowej - Polsce, Czechach, Słowacji - mamy wskaźnik grubo powyżej dwóch tysięcy" - wskazał Fedorowski.

"Duńczycy mówią tak, nie pytaj się, co ktoś może dla ciebie zrobić, tylko pytaj się, co ty możesz zrobić jako obywatel. A możesz zrobić sporo. Możesz unikać szerzenia fałszywych informacji, możesz wpłynąć na otoczenie, na swoją społeczność, pokazując przykład i swoją postawę. Ale możesz na przykład też ufać autorytetom, nie tylko, nazwijmy to, państwowym, politycznym, ale przede wszystkim autorytetom medycznym" - podkreślił.

Jak dodał, takie samo doświadczenie płynie z innych państw, gdzie wskaźnik zaszczepienia w społeczeństwie jest wysoki np. w Portugalii.

"Każdy tutaj może się przyczynić do zwalczenia wirusa"

"Niestety Europa Środkowa i Europa Środkowo-Wschodnia bardzo odstają. Chyba wszystkie kraje naszego regionu mają poniżej średniej unijnej, jeśli chodzi o wyszczepienie (społeczeństwa) i dużo więcej zgonów na milion osób" - zaznaczył Fedorowski.

Podkreślił, że każdy obywatel może dużo zrobić szczepiąc się, ale także przestrzegając zasad sanitarnych. Zwrócił uwagę, że według niektórych badań maseczki w ponad 50 proc. zmniejszają transmisje wirusa. "Każdy tutaj może się przyczynić do zwalczenia wirusa, który - jak wiemy - nie ma podziałów politycznych, ani podziałów o charakterze mentalnościowym, po prostu atakuje człowieka" - powiedział prezes Polskiej Federacji Szpitali.