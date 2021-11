Szczepionka Moderny uzyskała 88,7 proc. skuteczności jeśli chodzi o ochronę przed infekcją koronawirusem oraz 93,6 proc. ochrony pod względem zapobiegania zgonom związanym z Covid-19. Dla preparatu Pfizera analogiczne wyniki wyniosły 83,3 proc. oraz 90,6 proc. – wynika z badań, których wyniki opublikowano na stronie Clinical Microbiology and Infection medical journal.

Rosyjski Sputnik V uzyskał trzecią największą skuteczność z wynikiem 85,7 proc. ochrony przed infekcją oraz 95,4 proc. ochrony przed zgonem związanym z Covid-19.

Mniej skuteczne okazały się AstraZeneca (71,5 proc. ochrony przed infekcją, 74,5 proc. przed zgonem) oraz chiński Sinopharm (68,7 proc. ochrony przed infekcją, 87,8 proc. ochrony przed zgonem). Z węgierskich badań wynika też, oba te preparaty, czyli AstraZeneca oraz Sinophram, miały mniej niż 50 proc. skuteczności jeśli chodzi o ochronę przed infekcją w grupie osób powyżej 85. roku życia.

Szczepionka Ochrona przed infekcją (w proc.) Ochrona przed zgonem (w proc.) Liczba osób, którym podano szczepionkę Moderna 88,7 93,6 222 892 Pfizer/ BioNTech 83,3 90,6 1 497 011 Sputnik V 85,7 95,4 820 560 AstraZeneca 71,5 74,5 304 138 Sinopharm 68,7 87,8 895 465

Który preparat stosowano najczęściej?

Na Węgrzech najwięcej osób przyjęło szczepionkę Pfizera – 1,5 mln. Na drugim miejscu znalazł się chiński Sinopharm – 895 465 osób. Trzecie miejsce przypadło rosyjskiemu preparatowi Sputnik V – 820 560 osób. Szczepionkę AstraZeneca podano 304 138 osobom, a najskuteczniejszy ze wszystkich preparat Moderny – 222 892 osobom, wynika z badań.

Przeanalizowano dane ponad 3,7 mln osób

W badaniu uwzględniono skuteczność pięciu szczepionek po upływie co najmniej siedmiu dni od podania drugiej dawki. Badacze przeanalizowali dane ponad 3,7 mln zaszczepionych osób w wieku co najmniej 16 lat. Analizowane dane dotyczą okresu od stycznia do czerwca 2021 roku.

„Szeroki wachlarz szczepień dostępnych na Węgrzech pozwolił na ocenę skuteczności szczepionek w warunkach rzeczywistych w kraju Europy Środkowej oraz sprawił, że Węgry znalazły się w wyjątkowej pozycji i mogą dzięki temu dostarczyć szczegółowych informacji na temat różnych typów szczepionek stosowanych w jednym kraju” – napisali autorzy badania, w tym węgierski minister odpowiedzialny za zdrowie – Miklos Kasler oraz główny lekarz kraju - Cecilia Muller.

Adres publikacji wyników badań: https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(21)00639-X/fulltext