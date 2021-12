Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzegł, że populizm, nacjonalizm i gromadzenie szczepionek w pewnych krajach przyczyniają się do powstawania nowych wariantów wirusa, ponieważ przedłużają walkę z pandemią - relacjonuje Voice of America.

Szef WHO podkreślił w czwartek, że 92 spośród 194 krajów członkowskich Organizacji nie zrealizowało celu, jakim było zaszczepienie 40 proc. populacji do końca tego roku. Im dłużej koronawirus krąży wśród ludzi, tym większe ryzyko powstawania jego nowych wariantów. Tedros dodał, że wszystkie państwa powinny podjąć teraz "postanowienie noworoczne" o zaszczepieniu 70 proc. swej ludności do początku lipca - podaje Agencja Reutera. Dyrektor WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych dr Michael Ryan powiedział, że konieczne jest "ograniczenie transmisji obu wariantów (Delta i Omikron) do absolutnego minimum", ponieważ to właśnie te warianty wirusa są szczególnie niepokojące i mogą spowodować wielką falę zakażeń. Dzień wcześniej WHO podała w swym codziennym biuletynie: "Całkowite ryzyko związane z nowym niepokojącym wariantem Omikron pozostaje bardzo wysokie. Wiarygodne dowody pokazują, że wariant ten ma przewagę wzrostu nad wariantem Delta i podwojone tempo rozprzestrzeniania się". Ryan podkreślił w czwartek, że występowanie jednocześnie Omikrona i Delty nie jest momentem, w którym można bez rozwagi zmieniać strategie walki z pandemią.