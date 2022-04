"W ramach projektu zdefiniowaliśmy pojęcie jakości w systemie opieki zdrowotnej. Chcemy premiować za jakość. Za proces odpowiedzialny będzie Narodowy Fundusz Zdrowia" - powiedział Niedzielski podczas konferencji prasowej w Gdańsku.

Jak podkreślił, reforma wprowadza system no-fault poprzez rejestr zdarzeń niepożądanych.

Jakość opieki szpitalnej ma być badana na podstawie parametrów klinicznych oraz doświadczenia pacjenta.

"Jeżeli chodzi o mierzenie jakości w szpitalu, to tutaj mamy już wypracowany na poziomie NFZ zestaw wskaźników. To są chociażby długość trwania hospitalizacji po zabiegach , ilość tzw. reoperacji bądź rehospitalizacji. Tutaj mówię oczywiście o parametrach klinicznych" - podkreślił Niedzielski.

Jednocześnie pacjenci będą wypełniali ankiety, dotyczące ich samopoczucia i opieki podczas pobytu w szpitalu.

"Będziemy korzystali z takiego ankietowego systemu mierzenia satysfakcji, który będzie przykładał do kilku sfer uwagę, to jest m.in. catering nad którym chcemy popracować, który też jest zgłaszany przez pacjentów jako ogromny problem, to jest też kwestia w jaki sposób traktowani są pacjenci w rozmowie czy ta rozmowa ma charakter partnerski czy udzielane są wszystkie informacje. Mamy też trzeci obszar wskaźnikowy, który będziemy mierzyli, to jest jakość zarządzania, tutaj są takie stricte finansowe wskaźniki, które już częściowo zostały wyartykułowane w projekcie ustawy o modernizacji szpitalnictwa" - podkreślił minister.

Projekt znajduje się obecnie na etapie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

"Jest już po konsultacjach publicznych, po przetworzeniu uwag i została skierowana do Komitetu.[…] To już jest kwestia tygodni, kiedy pojawi się na SKRM-ie, a potem na rządzie oczywiście" - dodał.

Mierzeniem jakości opieki nad pacjentem - jak wyjaśnił minister - w pierwszej kolejności mają zostać objęte szpitale, gdyż wszelkie parametry dotyczącej lecznictwa szpitalnego są najłatwiej dostępne.