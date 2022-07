Zapytany o rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem premier poinformował, że kilka dni temu zwołał po raz kolejny radę ds. covid.

"Przeprowadziliśmy bardzo wnikliwą dyskusję na ten temat w gronie specjalistów, ekspertów. Wypracowaliśmy pewne mechanizmy, które już zostały zakomunikowane przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego" – mówił.

Wyjaśnił, że konieczny jest powrót do "miękkich zaleceń", czyli zasady dystans, dezynfekcja, maseczka. "To jest to, co dzisiaj wszyscy specjaliści nam zalecają"– stwierdził.

Dodał, że obecny wzrost zachorowań nie przekłada się proporcjonalnie na wzrost hospitalizacji i zgonów.

"Ze swojej strony wolę przestrzec – ponieważ i mnie samego niejednokrotnie ta kapryśna natura COVID-19 zaskoczyła – więc wolę (...) powiedzieć wszystkim rodakom: strzeżmy się przed tym poprzez te wszystkie zasady, które wypracowaliśmy: dystans, dezynfekcja, maseczki – to jest to, co zaleca Światowa Organizacja Zdrowia" – podkreślił Morawiecki.

Poinformował, że rząd przygotowuje plany zwiększenia liczby łóżek covidowych, gdyby było to konieczne.

"Na razie, dzisiaj, mamy nadmiar – i to duży nadmiar – łóżek w stosunku do zachorowań. Ale oczywiście wiemy, że zachorowania mogą gwałtownie przyspieszyć i tutaj nie zasypiamy gruszek w popiele" – zapewnił.

W czwartek badania potwierdziły 1840 zakażeń koronawirusem. Zmarły 4 osoby z COVID-19. Tydzień temu, 7 lipca, Ministerstwo Zdrowia informowało o 1068 zakażeniach koronawirusem.(PAP)

Autorzy: Iwona Żurek, Katarzyna Herbut