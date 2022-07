W europejskim regionie WHO w ciągu zeszłego tygodnia odnotowano prawie 3 mln nowych przypadków Covid-19, co stanowi niemal połowę wszystkich nowych zakażeń na świecie. Liczba hospitalizacji w tym samym czasie wzrosła dwukrotnie - poinformował we wtorek dyrektor regionalny WHO na Europę Hans Kluge.

Prawie 3 tys. osób umiera obecnie każdego tygodnia z powodu choroby wywołanej przez SARS-CoV-2 - dodał Kluge. Reklama Kraje Europy powinny przyspieszyć przyjmowanie szczepionek przeciwko Covid-19 przez obywateli i ponownie wprowadzić środki zapobiegawcze, takie jak noszenie maseczek, aby uniknąć poważniejszych ograniczeń w związku z kolejną falą wirusa wraz z nadejściem jesieni - ostrzegł przedstawiciel WHO. Reklama Systemy służby zdrowia mogą zostać przeciążone, jeśli nie zacznie się od razu działać przeciwko rozpowszechnianiu się subwariantu Omikron - przekazał Kluge w wypowiedzi dla agencji Reutera. "Obserwujemy wzrost przypadków w społeczeństwie, które funkcjonuje prawie tak samo jak wcześniej" - powiedział Kluge, podkreślając potrzebę wprowadzania tzw. stabilizatorów pandemicznych. Oznacza to m.in. przyjmowanie drugiej dawki przypominającej przed przyjęciem nowych, nastawionych na konkretny wariant szczepionek, które mają być dostępne na jesieni, jak i promocję noszenia maseczek i wietrzenia pomieszczeń. Jak zaznaczył Kluge, "stabilizatory" powinny zostać wprowadzone, aby uniknąć znacznie ostrzejszych środków zapobiegawczych. "Nie sądzę, aby społeczeństwo było gotowe na zorganizowane lockdowny" - skomentował przedstawiciel WHO. Jak przekazał, ludzie powinni sami podejmować decyzje dotyczące swojego zdrowia, jeśli ich rządy nie wprowadzają ograniczeń w związku z epidemią. "To, że noszenie maseczki nie jest obowiązkowe, nie oznacza, że jest zabronione" - podkreślił Kluge. (PAP)