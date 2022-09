Występując na poświęconym e-zdrowiu wtorkowym panelu Forum Ochrony Zdrowia w ramach Forum Ekonomicznego w Karpaczu minister zdrowia m.in. mówił o dotychczasowym rozwoju e-usług, który, jak relacjonował – dzięki wprowadzanym kolejnym narzędziom – poskutkował wybuchem innowacji, ciągnącym za sobą inne elementy, jak teleopieka czy liczne pilotaże badań medycznych.

Reklama

Pytany o kolejne możliwości wykorzystania e-rejestrów i e-usług w polskim systemie ochrony zdrowia, Niedzielski m.in. wskazał na unikalność polskiej sytuacji, w której gromadzącym dane medyczne jest jeden płatnik, co ułatwia np. sprawdzenie szczelności systemu pod kątem różnego rodzaju nieprawidłowości, w tym wyłudzeń.

Reklama

"Sprawdzaliśmy, patrząc np. na apteki, czy pojawiają się podmioty o jakichś niebotycznych refundacjach w stosunku do innych, robiliśmy benchmarki na poziomie sprzedaży poszczególnych leków, szczególnie w tych kategoriach, które są objęte ryzykiem obrotu czy wywozu za granicę" – mówił Niedzielski.

"Potem to samo zaczęliśmy robić w świadczeniach i w pewnym momencie doszliśmy do momentu, w których algorytmy zaczęły to robić same: zespół analityczny wypracował takie algorytmy, że one – co jakiś czas uruchamiane – same sprawdzały, czy są obszary, które trzeba skontrolować" – wyjaśnił minister.

"Potem przeszliśmy do tego, że to są dane, które trzeba zacząć wykorzystywać dla pacjentów. Np. w zakresie udaru znaleźliśmy pewne schematy, jeśli chodzi o branie leków, postępowanie, kolejność wizyt, które kończyły się udarem – i ten schemat ekstrapolowaliśmy na populację, wskazując osoby, które są narażone, bo są na tej ścieżce pacjenta prowadzącej do udaru" – zobrazował.

"Żeby wykorzystać te dane, wysłaliśmy pisma do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy dodając elementy swojej wiedzy z prowadzenia pacjenta, mogli ocenić, czy to ryzyko jest" – uściślił.

"Wszystkie te elementy rejestrów, myślę tu o elektronicznej dokumentacji, e-skierowaniach: w fazie wykorzystywania danych na pewno będziemy wykorzystywali do interwencji" – zasygnalizował.

"le musimy ten system e-usług zrobić jeszcze bardziej przyjaznym dla pacjenta" – zaakcentował minister zdrowia.

"W najbliższym okresie będziemy pracowali nad wprowadzeniem powszechnej e-rejestracji. Powszechna e-rejestracja będzie polegała nie tylko na wystawieniu e-skierowania, bo to jest tylko element w pierwszej fazie, ale będzie też można elektronicznie umówić się do każdego specjalisty tak, jak można było umówić się na szczepienia" – zapowiedział Adam Niedzielski.(PAP)

Autor: Mateusz Babak