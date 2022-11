Nadmierne spożycie alkoholu to najczęstsza możliwa do uniknięcia przyczyna przedwczesnej śmierci w USA - podała w środę CNN, powołując się na badania opublikowane w czasopiśmie medycznym JAMA Network Open. "W przedziale osób w wieku od 20 do 49 lat 20 proc. zgonów powiązać można z alkoholem" - powiedziała dr Narula.

Omawiająca wyniki badań korespondentka medyczna CNN dr Tara Narula podkreśliła, że "umiarkowane picie alkoholu może być względnie bezpieczne". "Umiarkowane, czyli w przypadku mężczyzn równowartość dwóch kieliszków wina na dobę, dla kobiet: jednego" - wyjaśniła. Reklama Według wyników badań śmierci powiązane z nadmiernym spożyciem alkoholu w USA w ostatnich latach wzrosły. "W przedziale osób w wieku od 20 do 49 lat 20 proc. zgonów powiązać można z alkoholem" - powiedziała dr Narula.