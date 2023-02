Reklama

Cynamon jest jedną z najstarszych przypraw na świecie. Był stosowany m.in. w Starożytnym Egipcie.

Na rynku dostępne są dwa rodzaje cynamonu: cejloński oraz chiński (zwany także kasja). Oba rodzaje – jak podaje „Medical News Today” – to zdrowe dodatki do diety, ale kasja zawiera toksynę, co przy spożyciu w dużych ilościach może okazać się szkodliwe dla naszego organizmu.

Do grona największych producentów cynamonu należą: Indonezja, Chiny, Wietnam oraz Sri Lanka.

Cynamon. Co pokazały badania ws. przyprawy?

Cynamon ma pozytywny wpływ na zdolność uczenia się oraz zapamiętywania u ludzi – wynika z prac zespołu badawczego z Birjand University of Medical Sciences w Iranie.

Wnioski udało się ustalić podczas analizy 40 badań (2 klinicznych, 5 in vitro i 33 in vivo).

W trakcie jednego z badań klinicznych odkryto, że żucie gumy cynamonowej (przez 40 dni) wpłynęło na pamięć u nastolatków. Drugie badanie kliniczne nie przyniosło znaczących wniosków.

Pozytywny wpływ cynamonu na naukę i pamięć wykazała też większość badań in vivo.

Podczas analizy ustalono, iż substancje takie jak: eugenol,aldehyd cynamonowy oraz kwas cynamonowy wpływają pozytywnie na funkcje poznawcze, a kora drzewa cynamonowego może zmniejszać ryzyko rozwoju demencji w przypadku starszych osób.

Specjaliści zaznaczają, iż wyniki nie były zależne od dawki przyprawy – „zarówno niskie, jak i wysokie dawki cynamonu przyniosły pozytywny efekt” – informuje „Medical News Today”.

Pojawiły się jednak „pewne rozbieżności” ws. poszczególnych badań. Irańscy naukowcy planują przeprowadzić kolejne prace związane z analizą wpływu przyprawy na nasz organizm.