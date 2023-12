Te dane nie powinny dziwić, biorąc pod uwagę rosnące koszty leczenia w Polsce. Na refundację świadczeń i leków NFZ wydał w 2022 r. o 27 mld zł więcej niż rok wcześniej, a średnia wartość refundacji w przeliczeniu na pacjenta wyniosła niemal 3,5 tys. zł. Najbardziej świadomi tej sytuacji są przedstawiciele pokolenia X, którzy wykazują największe zainteresowanie rozszerzoną opieką medyczną.

Reklama

– Drożejąca opieka medyczna jest faktem, co wynika ze statystyk Narodowego Funduszu Zdrowia. W 2021 roku średni koszt leczenia jednego pacjenta wynosił ok. 2,6 tys. zł, natomiast w zeszłym roku podrożał o ok. 900 zł. Nie dziwią zatem wyniki zrealizowanego przez nas badania, z którego wynika, że większość pracowników wybrałoby dobry pakiet medyczny a nie podwyżkę wynagrodzenia w wysokości wartości tego pakietu. Inwestycja w rozszerzoną opiekę, która może początkowo wydawać się droga, to zapobieganie chorobom dzięki dostępowi do licznych badań oraz pełna diagnostyka medyczna w przypadku wystąpienia problemu zdrowotnego. W dłuższej perspektywie to ogromne oszczędności dla portfela całej rodziny – mówiAlina Smolarek, dyrektorka HR w Centrum Medycznym ENEL-MED.

Zapytani przez ENEL-MED pracownicy o to, co wybraliby – pakiet medyczny premium czy podwyżkę w wysokości 160 zł brutto miesięcznie – w zdecydowanej większości postawili na opcję numer jeden (62 proc. wskazań). 38 proc. respondentów wybrałoby wyższą pensję.

Reklama

Wiek ma znaczenie

Inwestowanie w rozszerzony pakiet medyczny pokazuje, że zdrowie dla Polaków jest priorytetem. Widać jednak różnice w podejściu biorąc pod uwagę wiek pracowników. Najmniej na tym beneficie zależy najmłodszym pracownikom, dla których wyższy zarobek na początku kariery jest bardziej kuszący. 47 proc. Polaków od 18. do 25. roku życia wybrałoby rozszerzoną opiekę medyczną, a 53 proc. podwyżkę w wysokości 160 zł brutto. Natomiast w grupie wiekowej 56-65 lat aż 75 proc. osób opowiada się za rozszerzonym pakietem medycznym, a tylko 25 proc. chce więcej zarabiać. Warto wyróżnić grupę między 36. a 45. rokiem życia, ponieważ tu występuje przełom zapotrzebowania na lepszą opiekę zdrowotną (66 proc.).

Dla obu płci rozszerzone pakiety medyczne są niemal tak samo ważne. 60 proc. mężczyzn wybrałoby właśnie tę opcję zamiast podwyżki, u kobiet tendencja jest o 3 punkty procentowe wyższa. Ciekawe, że zgodnie z danymi NFZ, w zeszłym roku więcej kosztowało leczenie panów (3474,61 zł) niż pań (3279,12 zł).

Moc większego pakietu

W rozszerzonym pakiecie medycznym znajduje się nie tylko podstawowa opieka zdrowotna, m.in. dostęp do internisty, lekarza rodzinnego, okulisty, ginekologa czy licznych badań, ale również wysokospecjalistyczne zabiegi chirurgiczne wykonywane w trybie jednego dnia, rozszerzony zakres zabiegów ambulatoryjnych czy usługi rehabilitacyjne. To także dodatkowe szczepienia ochronne, kompleksowa opieka profilaktyczna stomatologiczna oraz szeroki wachlarz badań diagnostycznych.

– Istnieje coraz bardziej ugruntowane przekonanie, że dbałość o zdrowie i dobro pracowników nie tylko wpływa korzystnie na ich samopoczucie, ale także przekłada się na efektywność działania całej organizacji. Badanie i zaspokajanie potrzeb zdrowotnych personelu jest zatem nie tylko elementem polityki personalnej pracodawcy, lecz również strategią o wymiernej wartości biznesowej. Analiza potrzeb pracowników w obszarze opieki zdrowotnej pozwala pracodawcom dostosować pakiet medyczny do realnych oczekiwań zatrudnionych. Działania te nie tylko zwiększają zaangażowanie pracowników, lecz także przyczyniają się do redukcji absencji związanej ze zdrowiem oraz zwiększenia produktywności – dodaje Alina Smolarek.

Badanie „Zdrowy pracownik 2023” zostało zrealizowane przez ICAN Institute na zlecenie Centrum Medycznego enel-med. Wielkość próby wyniosła n=800 pracowników w firmach zatrudniających więcej niż 50 osób. Wśród nich było 200 menedżerów, 300 specjalistów oraz 300 pracowników fizycznych. Badanie wykonano metodą ankiet online (CAWI) w kwietniu 2023 roku.