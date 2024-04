Wyjazd do Brukseli?

Izabela Leszczyna w porannej rozmowie z Radiem Zet została zapytana o doniesienia medialne, że może przestać kierować resortem zdrowia.

"Nie spodziewam się dymisji. Nie wybieram się do Brukseli" – powiedziała.

Mówiła, że jej pracownicy dopytywali ją, czy to prawda, że wybiera się do europarlamentu, co zdementowała, ponieważ umówiła się z premierem Donaldem Tuskiem na to, że nie kandyduje do Parlamentu Europejskiego.

Kwestia e-papierosów

Szefowa MZ pytana była również o przygotowanie przepisów zakazujących sprzedaży jednorazowych e-papierosów.

"Rozmawialiśmy z premierem, dał mi zielone światło. Jutro spotykam się w tej sprawie z panią prezes Biura ds. Substancji Chemicznych" – zadeklarowała i zapewniła, że ustawę regulującą tę kwestię ma gotową.

Powiedziała, że wprowadzenie zakazu drogą ustawową to jednak wielomiesięczny proces legislacyjny wymagający również notyfikacji na poziomie unijnym.

"To nie jest tak, że można to zrobić na pstryknięcie. Wielka Brytania zrobiła to, ponieważ jest poza Unią Europejską i było jej łatwiej" – wyjaśniła.

W związku z tą długą ścieżką resort ustala, czy na czas procedowania ustawy, można wprowadzić zakaz handlu jednorazowymi e-papierosami ze względu na ich szkodliwość, i można ogłosić w Biurze Informacji Publicznej. Jeśli będzie to możliwe, taki zakaz mógłby zostać wdrożony przed wakacjami. W innym przypadku pozostanie dłuższa ścieżka ustawowa, a w maju i w czerwcu MZ chce przeprowadzić w szkołach akcję edukacyjną o szkodliwości e-papierosów.

Pilotażowy program farmaceutyczny

W środę w MZ kończą się konsultacje projektu wprowadzającego pilotażowy program dla aptek, w ramach którego farmaceuci będą mogli wypisywać recepty na pigułki dzień po pacjentkom powyżej 15 lat.

Odniosła się też to krytycznych uwag szefa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego do projektu.

"Od lat lekarze nie zgadzają się z tym, że farmaceuta to też zawód medyczny. Przez pięć lat farmaceuci uczą się dokładnie tego, jak dany lek wpływa na ludzki organizm. Jeśli prezes NIL nie zgadza się z tą tezą, nie będę z nim polemizować. Wprowadzam rozporządzeniem zasadę, że usługa farmaceutyczna, czyli wywiad i wydanie leku w kontekście tabletki dzień po będzie finansowana w ramach pilotażu przez NFZ" – podkreśliła i zadeklarowała, że w dokumencie znajdą się zapisy zapewniające ochronę prawną farmaceutom wystawiającym takie recepty. (PAP)

Autorka: Anita Karwowska