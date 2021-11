Jak podaje portal, ceny obowiązkowych dla kierowców ubezpieczeń OC są coraz niższe. W listopadzie – w porównaniu z poprzednim miesiącem – średnia cena OC spadła o prawie 20 zł. "W tej chwili przeciętne OC kosztuje w Polsce jedynie 558 złotych. Rok temu kosztowało 641 złotych" - wynika z Raportu Ubezpieczeniowego radia RMF FM i porównywarki ubezpieczeń Rankomat.pl, które cytuje portal.

Zwrócono uwagę, że ubezpieczenia w Polsce tanieją - z przerwami - od 2017 r., co jest głównie "objawem coraz ostrzejszej rywalizacji cenowej między ubezpieczycielami". "Towarzystwa w ten sposób próbują przyciągnąć do siebie jak największą liczbą nowych klientów i potem oferować im inne produkty - już ze znacznie wyższą marżą" - podano. Patrząc na dane z kolejnych miesięcy widać, że ta rywalizacja się zaostrza - dodano.

Zdaniem ekspertów, przedstawicieli branży i Komisji Nadzoru Finansowego, których cytuje portal, sytuacja robi się jednak skomplikowana. Polisy OC stały się już dla niektórych towarzystw nierentowne. A to nie jest zdrową sytuacją - oceniono.

"Na rynku ubezpieczeniowym jest duża konkurencja. Towarzystwa walczą o klienta, a najłatwiej jest to zrobić ceną. Jednak ceną nie można konkurować bez końca. Dlatego nadzór alarmuje, że obecne stawki są bliskie progu opłacalności. Dlatego możemy spodziewać się, że w najbliższym czasie mogą wzrosnąć" - mówi Grzegorz Demczyszak z portalu Rankomat.pl, cytowany na stronach RMF 24.

Zwrócono uwagę, kluczowy wpływ na koszt polisy ma to, gdzie mieszkamy, a dokładnie to gdzie mamy zarejestrowane auto. W regionach takich jak Podkarpacie czy Opolszczyzna przeciętna polisa kosztuje około 460 zł. Natomiast na Pomorzu to nawet 640 zł.

Jak pisze RMF 24, takie różnice w cenach powodują że wiele osób próbuje zaoszczędzić wybierając miejsce rejestracji auta.