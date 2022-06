Elon Musk powiedział pracownikom Tesli, że muszą przychodzić do swoich biur na co najmniej 40 godzin tygodniowo lub opuścić firmę. „Jeśli się nie pojawisz, założymy, że zrezygnowałeś” – napisał o powrocie do biura w jednym z maili, o którym po raz pierwszy poinformował serwis Electrek, a który uzyskała również stacja CNBC. Na Twitterze Musk dodał, że ci, którzy wolą pozostać na home office, „powinni udawać, że pracują gdzie indziej”.

„Każdy, kto chce pracować zdalnie, musi być w biurze przez minimum (i mam tu na myśli *minimum*) 40 godzin tygodniowo lub odejść z Tesli” – redakcja Electrek cytuje maila Muska. „To mniej, niż wymagamy od pracowników fabryki”. CEO Tesli dodał, że wyjątki od tej reguły będzie zatwierdzał bezpośrednio.

Musk tłumaczy swoją decyzję troską o jakość produkcji Tesli. „Są oczywiście firmy, które tego nie wymagają, ale kiedy ostatni raz zaoferowały nowy, wspaniały produkt? Minęło już trochę czasu” – napisał Musk w drugim wysłanym mailu. Dodał, że ważne jest, aby wyżsi rangą pracownicy pokazywali swoją obecność. Dlatego sam Musk „tak często mieszkał w fabryce” i że gdyby tego nie robił, „Tesla już dawno by zbankrutowała”.

„Tesla tworzyła i będzie tworzyć oraz faktycznie produkować najbardziej ekscytujące i znaczące produkty spośród wszystkich firm na Ziemi. Nie stanie się tak, jeśli będziemy bezczynni” – dodał.

Elon Musk znany jest z tego, że ma duże oczekiwania wobec pracy, zwłaszcza wobec pracowników fabryk oraz ambitnych celów produkcyjnych. Przykładowo, gdy w kwietniu 2020 r. w Kalifornii rosły liczby zachorowań na Covid-19, Musk nazwał ograniczenia zdrowotne „faszystowskimi”. Musk utrzymał również działalność zakładu produkcyjnego we Fremont w Kalifornii pomimo nakazów sanitarnych, ale nie spotkał się z żadnymi reperkusjami ze strony stanu czy hrabstwa Alameda.

Inne firmy z sektora Big Tech nie zmuszają jeszcze wszystkich pracowników do powrotu do biura. W celu zatrzymania talentów w czasie tzw. „Wielkiej Rezygnacji”, pracodawcy tacy jak Amazon, Apple, Alphabet i Meta pozwalają na przynajmniej częściową pracę zdalną, w zależności od stanowiska i lokalizacji pracownika. Z kolei niektórzy wielcy pracodawcy z branży technologicznej, tacy jak Atlassian i Airbnb, pozwalają na pracę zdalną przez cały rok.