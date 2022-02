Zapowiedź nowego pojazdu DeLorean pojawiła się w tym tygodniu wraz z kampanią w mediach społecznościowych, która rozpoczęła się przed Super Bowl LVI, zapraszając widzów do zapisania się na premierę w 2022 roku.

To nie pierwszy raz, kiedy pojawił się pomysł przeróbki DeLoreana – co kilka lat w sieci pojawiają się historie o tym, jak Wynne próbował ożywić markę lub produkować modele na małą skalę. Ale wykorzystanie elektrycznego układu napędowego to nowy pomysł. Oryginalny samochód zyskał rozgłos na początku lat 80. zarówno z powodu problemów z jakością, jak i prawnych nieszczęść jego twórcy, nieżyjącego już Johna DeLoreana, zanim seria filmów „Powrót do przyszłości” przekształciła go w ikonę popkultury.

Nowa firma nazywa się DeLorean Motors Reimagined LLC, a jej dyrektorem naczelnym jest Joost de Vries. Firma utworzy siedzibę główną i zaplecze inżynieryjne w San Antonio, z potencjałem do stworzenia 450 miejsc pracy. De Vries spędził sześć lat jako wiceprezes ds. sprzedaży w firmie Karma, która opracowała pojazdy hybrydowe i elektryczne w Kalifornii w oparciu o własność intelektualną zakupioną po bankructwie Fisker Automotive w 2013 roku. Dyrektor ds. marketingu nowej firmy i wiceprezes ds. inżynierii również pochodzą z Karmy.

Nowa załoga będzie miała przed sobą ciężką pracę, a DeLorean wejdzie na coraz bardziej zatłoczone pole startupów, które starają się podążać za Teslą w świecie pojazdów elektrycznych.