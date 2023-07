Według danych celnych opublikowanych we wtorek przez Chińskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów Chiny wyeksportowały do Rosji około 287 tys. gotowych pojazdów. To prawie dwa razy więcej niż do drugiego na liście Meksyku, który w ubiegłym roku był najpopularniejszym kierunkiem chińskiego eksportu aut. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku do Meksyku Chiny wysłały 159 tys. pojazdów.

W całym 2022 roku Chiny wyeksportowały do Rosji około 162 tys. pojazdów. Oznacza to, że w pierwszych pięciu miesiącach 2023 r. chiński eksport samochodów do Rosji był o 77 proc. większy niż całym ubiegłym roku.

Popularne chińskie auta w Rosji

Państwowe koncerny motoryzacyjne Chery Automobile, Zhejiang Geely i Great Wall Motor to trzy chińskie marki z największą ekspozycją w Rosji, odpowiadające za jedną trzecią sprzedaży nowych samochodów w pierwszej połowie tego roku - wynika ze statystyk Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Europejskich.

Do popularnych modeli należą pojazdy typu SUV, takie jak Tiggo 7 Pro firmy Chery, seria Coolray firmy Geely i seria Haval firmy Great Wall.

Ukraina umieściła Geely i Great Wall na liście „sponsorów wojny”. Lista zawiera ponad dwadzieścia firm, które nadal prowadzą interesy w Rosji. Choć obecność na tej liście jest dla wielu symbolem hańby, to jednak nie niesie za sobą konsekwencji prawnych.

Główni międzynarodowi producenci samochodów, tacy jak Toyota i Volkswagen, wraz z firmami z innych branż, od Apple po McDonald's, wycofali się z Rosji zaraz po wprowadzeniu sankcji gospodarczych po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Niektóre firmy, w tym Renault i japońska firma Fast Retailing, właściciel Uniqlo, stanęły w obliczu bojkotu konsumenckiego, po tym, jak przez dłuższy czas ociągały się z opuszczeniem Rosji.

Trudne partnerstwo

Wiele chińskich marek ma udziały i partnerstwa z międzynarodowymi producentami samochodów. Na przykład Geely i jej założyciel Li Shufu kontrolują szwedzkie firmy, w tym Volvo Car i Polestar Automotive Holding UK. Chińska marka pojazdów elektrycznych Zeek, będąca częścią motoryzacyjnego giganta Geely, współpracuje również z firmą Google Waymo, produkującą autonomiczne pojazdy i wkracza ze swoją ofertą do Europy i na Bliski Wschód.