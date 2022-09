Reklama

¼ ankietowanych „kocha” nowe auto Apple

Pod koniec sierpnia firma konsultingowa Strategic Vision ogłosiła wyniki corocznego badania wśród nowych właścicieli aut. W ramach tegorocznej edycji udało się dotrzeć aż do 200 tys. osób. Po raz pierwszy Strategic Vision w swoim badaniu wśród ponad 45 marek umieściło również Apple. Efekty okazały się zaskakujące: 26 proc. ankietowanych odpowiedziało, że “zdecydowanie rozważyłoby” posiadanie samochodu marki Apple, co dało tej firmie trzeci najwyższy wynik zaraz po Toyocie i Hondzie.

Producent iPhonów zajął natomiast mocne pierwsze miejsce pod względem wrażeń co do jakości marki. Aż 24 proc. ankietowanych dało nieistniejącemu autu najwyższą notę, zaznaczając rubrykę “kocham je”. Drugie miejsce w tej kategorii zajęła Toyota (15 proc. wskazań).

Czy producent iPhonów stworzy autonomiczny samochód?

Choć apetyt wśród konsumentów na auto Apple jest ogromny, to perspektywy pojawienia się takiego produktu są wciąż niejasne. „Zobaczymy, co zrobi Apple” – powiedział w ubiegłym roku dla New York Timesa prezes firmy Tim Cook. „Badamy wewnętrznie tyle rzeczy. Wiele z nich nigdy nie ujrzy światła dziennego” – dodał.

W połowie listopada ubiegłego roku Mark Gurman z agencji Bloomberg donosił, że Apple do 2025 roku chce stworzyć w pełni autonomiczne elektryczne auto. Wiele firm pracujących nad technologią autonomicznych pojazdów nie było w stanie dotrzymać założonych terminów, zaś dziś tylko kilku z nich oferuje usługi przewozowe w wybranych miastach.

Amerykański urząd odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu drogowego (NHTSA) przypomina, że obecnie żadne auto, które można dziś kupić w USA, nie jest zdolne do autonomicznej jazdy.