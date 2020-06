Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - W budowie w Polsce jest 96 nowoczesnych biurowców o łącznej powierzchni ponad 1,6 mln m2. Z tego 41 będzie dostępnych przed końcem tego roku, a kolejnych 48 w ciągu następnych 2 lat, podało CBRE.

"Sektor biurowy jest jednym z tych, które całkiem dobrze radzą sobie w aktualnej sytuacji. Oczywiście i on musi mierzyć się z konsekwencjami pandemii, takimi jak przesunięcia decyzji najemców, ale w ostatecznym rozrachunku wszystko pozostaje na plusie. Zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie w stolicy i największych miastach regionalnych jest duże, dzięki czemu inwestorzy wciąż chętnie budują w Polsce. Również banki są zainteresowane kredytowaniem tych inwestycji, choć z nieco większymi obostrzeniami i ostrzejszą weryfikacją pewnych aspektów. Inwestorzy muszą mierzyć się również ze wzrostem wymagań w kwestii zabezpieczenia poziomu przednajmu, by dostać kredyt. Przed epidemią było to 30%, a obecnie dochodzi do 50-60%" - powiedział dyrektor działu powierzchni biurowych Mikołaj Sznajder, cytowany w komunikacie.

Najwięcej biurowych placów budowy mamy obecnie w Warszawie, w której powstaje 35 obiektów o łącznej powierzchni 874 tys. m2. Drugiego miejsca nie odpuszcza Kraków, stolica coworkingów, gdzie buduje się 16 biurowców o metrażu niemal 181 tys. m2. Miejsce na podium otrzymał również intensywnie rozwijający się rynek biurowy w Trójmieście, na którym do końca 2022 r. przybędzie 13 budynków, dostarczając prawie 146 tys. m2. Poziom pustostanów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie jest jednym z najniższych w kraju, dlatego projekty biurowe cieszą się tam szczególnym zainteresowaniem, podano w materiale.

Na nową przestrzeń biurową czekać mogą też pracownicy z Wrocławia (8 obiektów w budowie), Katowic i Łodzi (po 7), Poznania (2) oraz Szczecina i Lublina, w których powstaje po jednym nowoczesnym obiekcie. Łącznie przestrzeń biurowa w miastach regionalnych do końca 2022 r. powiększy się o prawie 743 tys. m2, wylicza CBRE.

"Popyt na nowoczesną powierzchnię do pracy cały czas przewyższa podaż, dlatego inwestycje biurowe nie tracą na znaczeniu. Ostatnie miesiące pracy zdalnej pokazały nam, jak ważna dla pracowników jest wspólna firmowa przestrzeń. Z przeprowadzonego przez CBRE badania 'Work from home survey' wynika, że 75% Polaków chciałoby pracować z domu 1-2 dni w tygodniu. Tylko 8% rozciągnęłoby ten czas na więcej niż 3 dni w tygodniu, a 14% ankietowanych mówi zdecydowane 'nie' regularnej pracy zdalnej" - czytamy także.

(ISBnews)