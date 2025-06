Rozbiórka na raty, oszczędność natychmiastowa

Cała historia zaczęła się od jednej spółki, która planuje zakup starego budynku w 2025 roku. Ma już w ręku pozwolenie na rozbiórkę i zamierza prowadzić prace etapami. Pierwszy krok to całkowite zdjęcie dachu – i właśnie wtedy z budynku znika… obowiązek podatkowy. Prace zostaną odpowiednio udokumentowane w dzienniku budowy, a inwestor nie zamierza czekać z oszczędnościami na koniec całej rozbiórki.

Reklama

Bez dachu to już nie budynek. Potwierdza to nawet ustawa

Co mówi prawo? Definicja budynku w ustawie o podatkach lokalnych jest jasna: żeby coś uznać za budynek, musi mieć m.in. dach. Bez tego elementu – nawet jeśli są fundamenty i ściany – obiekt przestaje spełniać ustawową definicję. I właśnie dlatego nie podlega podatkowi od nieruchomości. Podobne stanowiska potwierdzały już wcześniej sądy administracyjne.

To nie budowla – więc podatku nadal brak

Czy taki "okaleczony" budynek może być uznany za budowlę i znów objęty podatkiem? Spółka twierdzi, że nie i prezydent Wrocławia się z tym zgodził. Dlaczego? Nowa definicja budowli obowiązująca od 2025 r. zakłada, że musi ona powstać celowo, w wyniku prac budowlanych zmierzających do jej stworzenia. A tu przecież mowa o rozbiórce – nie o budowie.

Obiekt po zdjęciu dachu nie pasuje do żadnej z 28 kategorii budowli wymienionych w ustawie. To oznacza, że nie tylko przestaje być budynkiem, ale i nie staje się budowlą – a co za tym idzie, znika z radarów fiskusa.

Spryt czy luka w przepisach? Na razie: legalna oszczędność

Nie wiadomo, czy takie podejście stanie się popularnym sposobem na unikanie podatku, czy też ustawodawca spróbuje uszczelnić przepisy. Na razie jednak – wszystko wskazuje na to, że zdjęcie dachu może być niekiedy legalnym sposobem na zredukowanie kosztów inwestycji.

Dla wielu firm, które planują rozbiórkę lub przebudowę nieruchomości, to sygnał, że warto dobrze zaplanować kolejność prac i dokumentować każdy etap. Zgodnie z prawem, ale z korzyścią dla portfela.

Źródło: Interpretacja indywidualna prezydenta Wrocławia z 9 maja 2025 r., sygn. WPO-DNT.310.1.1.2025.PR