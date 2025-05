Rośnie liczba umów o dożywocie

"Jak pokazują dane Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i Ministerstwa Sprawiedliwości, z roku na rok rośnie liczba umów o dożywocie. W 2008 r. zawarto ich ok. 2 tys., a w ubiegłym już ponad 18 tys. Z naszych informacji wynika, że w Ministerstwie Sprawiedliwości rozpoczęły się prace nad nowelizacją przepisów. Eksperci resortu analizują, jakie zmiany w prawie są konieczne, by poprawić bezpieczeństwo seniorów" - czytamy.

Jak podkreśla dziennik, punktem wyjścia jest projekt ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym przygotowany już w 2013 r. "Zakłada on, że oferowanie takiego produktu będzie wymagało zezwolenia KNF. Mogłyby to robić tylko spółki akcyjne o kapitale zakładowym w wysokości przynajmniej 2 mln euro. W każdym przypadku ten kapitał musiałby być co najmniej o 15 proc. większy niż prognozowana suma zobowiązań na kolejne dwa lata. Do tego projekt określa katalog praw i obowiązków stron umowy i mocno ogranicza świadczeniodawcy możliwość zbycia nieruchomości w trakcie trwania umowy. Karą za złamanie prawa miała być utrata zezwolenia KNF" - wskazano.

Propozycja leży w szufladach od 12 lat

Gazeta przypomina, że "ta propozycja leży w rządowych szufladach od 12 lat". "RPO kilkakrotnie występował do poprzedniej ekipy rządzącej o wznowienie prac nad ustawą. Opisana przez media sprawa przejęcia kawalerki przez kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego sprawiła, że temat ożył" - stwierdza "DGP". (PAP)