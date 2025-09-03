Zakaz stosowania niebezpiecznych elementów na ogrodzeniach

Jedną z najistotniejszych zmian dla tych, którzy swoje domy już postawili i ogrodzili posesję, jest kwestia płotów. W 2026 roku w życie wejdą przepisy, które zabraniają montowania ostrych elementów na ogrodzeniu, jeśli znajdują się one poniżej 2,2 metra wysokości. Oznacza to, że elementy takie jak tłuczone szkło, zaostrzone pręty czy drut kolczasty na ogrodzeniu niższym, niż wskazana wartość będą nielegalne.

Do tej pory przepisy prawne zakładały, że montaż takich zabezpieczeń był możliwy w przypadku ogrodzeń o wysokości powyżej 1,8 metra. Mowa więc o zmianie i to o aż 40 centymetrów, której celem jest zadbanie o bezpieczeństwo ludzi oraz zwierząt, które poruszają się okolicy takich zabezpieczeń.

Bramy i furtki na posesjach według nowych wymogów od 2026 roku

Kwestia niebezpiecznych elementów nie jest jedyną, która doczeka się zmian od 2026 roku. Nowe przepisy regulują także wymiary oraz działanie furtek, oraz bram wjazdowych. Nowe przepisy stawiają konkretne wymogi, do których trzeba się dostosować w przypadku modernizacji lub stawiania nowego ogrodzenia.

Od 2026 roku minimalna dopuszczalna szerokość furtki ma wynosić co najmniej 0,9 metra. Jest to wymóg, który opracowany został ze względu na dostosowanie do osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu zyskają oni łatwiejszy i bardziej komfortowy wjazd na posesję. Bramy wjazdowe za to muszą mieć minimalną szerokość 2,4 metra w świetle przejazdu.

W jednym i drugim przypadku pojawia się także prawny wymóg otwierania się tylko na zewnątrz działki. Ma to znacząco zwiększyć bezpieczeństwo osób poruszających się po chodnikach, ale także przy drogach, które znajdują się w okolicy danej posesji. Istotnym elementem tych zmian jest chęć poprawy dostępności oraz wygody w przestrzeni wspólnej.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie i kto musi się do nich dostosować?

Nowe przepisy prawa budowlanego wejdą w życie dokładnie od 20 września 2026 roku i dokładnie od tej daty wszystkie nowe ogrodzenia oraz te modernizowane będą musiały powstawać zgodnie z nowymi wymaganiami. Nie oznacza to więc, że każdy, kto już teraz posiada ogrodzenia powstałe w myśl starych przepisów, musi je modernizować.

Jedyna sytuacja, gdy faktycznie aktualne płoty będą musiały zostać dostosowane, to ta, w której i tak dochodzi do przebudowy lub modernizacji ogrodzenia. Jeśli więc nie właściciel posesji nie planuje żadnych prac w tym zakresie, to nie musi niczego zmieniać, ważne jednak, aby powyższe zmiany miał na uwadzę w przyszłości.