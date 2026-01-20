Mury to nie wszystko – co ochronisz w ramach ubezpieczenia majątkowego?

Myśląc o ubezpieczeniu nieruchomości, łatwo utożsamić je głównie z ochroną murów mieszkania. W końcu to one stanowią podstawę konstrukcji budynku.

Jednak w przypadku wielu zdarzeń losowych to nie ona cierpi najbardziej. Na uszkodzenie narażone są przede wszystkim elementy wykończenia mieszkania, takie jak podłogi, glazura, armatura czy zabudowa wewnętrzna, których ponowny zakup przy obecnych cenach materiałów i robocizny jest bardzo kosztowny.

Równie istotne jest wyposażenie i inne przedmioty znajdujące się w mieszkaniu. Mowa tu o wyposażeniu lokalu takim jak: sprzęt RTV i AGD, meble, stacjonarne komputery oraz rzeczach osobistych takich jak: odzież, biżuteria czy sprzęt sportowy. Wartość tych przedmiotów często przewyższa nasze szacunki, a ich utrata w wyniku pożaru czy zalania może być bolesna dla domowego budżetu.

Dlatego właściwie dobrane ubezpieczenie powinno gwarantować kompleksową ochronę, zabezpieczając finansowo nie tylko samą konstrukcję, ale również kosztowne elementy wykończenia i całe zgromadzone wewnątrz mienie.

Dla najbardziej wymagających dostępna jest najszersza opcja ubezpieczenia, która gwarantuje ochronę od wszystkich zdarzeń, które nie są wyłączone w warunkach ubezpieczenia. Obejmuje to nawet nietypowe sytuacje, trudne do przewidzenia i nazwania w momencie zawierania umowy.

Kradzież i wandalizm – ryzyko wciąż istnieje

Mimo postępu w systemach alarmowych, ryzyko kradzieży wciąż jest realne i należy o tym pamiętać.

Złodzieje dostosowują swoje metody do nowych zabezpieczeń, a ich celem często stają się piwnice, garaże czy domki letniskowe, które bywają słabiej chronione niż główne mieszkanie.

Dobre ubezpieczenie mienia powinno działać nie tylko w przypadku kradzieży z włamaniem, ale również w sytuacji rabunku poza domem. Warto zwrócić uwagę także na ryzyko wandalizmu – zniszczona elewacja, graffiti czy wybita szyba to szkody, których naprawa bywa kłopotliwa.

Pomoc fachowców w przypadku usterek

Kolejnym ważnym elementem nowoczesnej ochrony są usługi assistance, które zapewniają pomoc fachowców w obliczu domowych awarii.

W ramach ubezpieczenia mienia można liczyć na interwencję hydraulika, ślusarza czy elektryka, a także naprawę sprzętu AGD, RTV lub PC np. pralki, zmywarki, telewizora, komputera czy laptopa. Możesz również rozszerzyć swoje ubezpieczenie mienia o dodatkowe opcje. Przy poważnych zdarzeniach, np. po pożarze, ubezpieczyciel może zorganizować lokal zastępczy czy transport ocalałego mienia.

Dostępny jest również wariant medyczny, zapewniający wizyty lekarskie czy dowóz leków w razie nagłego zachorowania.

Niezawodna ochrona mienia na 2026 rok

Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa w 2026 roku wymaga połączenia nowoczesnej technologii z solidnym zabezpieczeniem finansowym.

Choć systemy alarmowe czy czujniki minimalizują ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, to właśnie dobrze dobrane ubezpieczenie majątkowe daje pewność, że ich skutki nie obciążą Twojego domowego budżetu. Warto już teraz przeanalizować posiadany zakres ochrony i upewnić się, że suma ubezpieczenia odpowiada realnej wartości Twojego dobytku, zapewniając spokój Tobie i Twoim bliskim.

Niniejsza informacja jest materiałem marketingowym Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.