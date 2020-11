Większość przepisów ustawy ułatwiającej wypłaty odszkodowań weszła w życie 20 października. Zgodnie z zapisami tej ustawy sprzeciw od decyzji komisji przyznających odszkodowania przysługuje tylko mieszkańcom. Przepisy uniemożliwiły też przejmowanie budynków z lokatorami czy reprywatyzację "na kuratora".

Na początku listopada wszedł w życie zapis, zgodnie z którym odszkodowania lokatorom poszkodowanym w wyniku reprywatyzacji wypłaca w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisu minister finansów.

Jak przekazała PAP rzeczniczka prasowa komisji weryfikacyjnej Dagmara Nejbert, dotychczas komisja przekazała 198 wniosków na łączną kwotę przyznanych przez nią odszkodowań i zadośćuczynień wynoszącą 6 851 476,83 zł.

Do poniedziałku wypłacono łącznie ponad 2 168 262,46 zł (w tym odsetki 2 594,17 zł), realizując tym samym 57 przelewów. Wśród tej partii wypłat znalazł się także pierwszy przelew na 100 tys. zł dla Marii Brzeskiej, córki zmarłej w niewyjaśnionych okolicznościach Jolanty Brzeskiej, która mieszkała w kamienicy przy ul. Nabielaka 9.

Odszkodowania trafiły też m.in. do lokatorów nieruchomości przy ulicach: Noakowskiego 16 oraz 20, Schroegera 72, a także Lutosławskiego 9.

Kolejna partia pięciu przelewów opiewająca na łączną kwotę 260 648,17 zł ma zostać wypłacona w ten wtorek.

"3 lata walki @KW_GOV_PL o to, by w Warszawie przywrócić sprawiedliwość tym, którzy przez lata byli pomijani, poniewierani zakończona sukcesem. Oczywiście to nie koniec, wiele spraw czeka na rozwiązanie" - napisał na Twitterze wiceszef MS, przewodniczący komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta, udostępniając wpis Magdy Brzeskiej informujący o rozpoczęciu wypłaty odszkodowań.

"Wreszcie! Córka śp. Jolanty Brzeskiej otrzymała odszkodowanie ze środków zabranych +mafii reprywatyzacyjnej+ przez Komisje Weryfikacyjną. Po tylu latach walki z sądami i PO" - wtórował mu b. szef komisji, obecnie europoseł PiS Patryk Jaki.

Propozycja zmian w ustawach o komisji weryfikacyjnej oraz gospodarce nieruchomościami złożona została w czerwcu br. przez klub PiS. Jej głównym założeniem było usprawnienie procedury przyznawania odszkodowań dla lokatorów. Sejm uchwalił ustawę w sierpniu, a następnie we wrześniu przyjął część senackich poprawek. Pod koniec września podpis pod ustawą złożył prezydent Andrzej Duda.

Do tej pory jedyną ustawą regulującą kwestię reprywatyzacji była tzw. mała ustawa reprywatyzacyjna z 17 września 2016 r. O wprowadzenie kompleksowych rozwiązań w tym zakresie przez wiele lat apelowały środowiska lokatorskie.