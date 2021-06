Świat zaczyna powracać do pracy stacjonarnej, a niektórzy nadal wieszczą koniec biur, jakie znamy. Tymczasem home office ma swoje wady. Jak wskazują autorzy badania przeprowadzonego na zlecenie Rzetelnej Firmy i Krajowego Rejestru Długów, co drugi respondent przyznaje, że w związku z pracą zdalną brakuje mu bezpośredniego kontaktu ze współpracownikami – wspólnych rozmów, spotkań na korytarzu czy w firmowej stołówce. 45 proc. badanych pracowników mówi, że pracując z domu, poświęca na obowiązki więcej czasu niż w siedzibie firmy, a 39 proc. czuje „wyraźną potrzebę regularnych spotkań i zebrań”. Biurowa codzienność to także pozytywny wpływ na proces uczenia się i rozwoju młodszych pracowników, a także na odpowiednie wdrażanie nowych. Zatem fizyczne biuro nadal pozostaje niezbędne dla firm przyszłości, ale jego rola ewoluuje, by sprostać nowym potrzebom. Mimo, że opcja pracy hybrydowej pozostanie z nami na bardzo długo, to pracownicy muszą mieć zapewnione miejsce do współpracy, innowacji i produktywności. W tej chwili jeszcze trudno określić, który z modeli pracy będzie najchętniej wybierany przez pracodawców. Dzięki badaniom portalu Pracuj.pl łatwiej jest określić preferencje pracowników. Okazuje się, że tylko 9 na 10 badanych, pracujących w trybie home office, chciałoby utrzymać ten model po zakończeniu pandemii, a chęć pracy na pełny etat poza biurem wyraża tylko 13% respondentów. Kolejne 27% chce pracować zdalnie w pojedyncze dni miesiąca. Największym uznaniem – 48,5% pozytywnych odpowiedzi, cieszy się model pracy hybrydowej, z możliwością przyjścia do biura raz w tygodniu (luty 2021). Taki model pozwala na utrzymanie ciągłości relacji biurowych z ograniczeniem ryzyka pandemicznego, przy jednoczesnej możliwości elastycznego podejścia do obowiązków zawodowych i rodzinnych.

Mimo licznych pesymistycznych prognoz z początków pandemii o końcu rzeczywiści biurowej, jaką znamy, po blisko półtora roku, nikt już o tym nie mówi. Biura są i będą potrzebne. I rzeczywiście, ogólnie rzecz biorąc warszawski rynek biurowy pozostaje aktywny. Choć w I połowie 2020 roku niektórzy najemcy odsunęli w czasie decyzje dotyczące powierzchni biurowych, to bardzo niewielka liczba transakcji została anulowana. Podaż nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie osiągnęła 6 milionów mkw., co oznacza wzrost o 8 proc. r/r. Tymczasem średni współczynnik warszawskich pustostanów wyniósł 11,4 proc. (wzrost o 1,5 p.p. od IV kwartału 2020 r.) co przekłada się na ponad 691 tys. mkw. dostępnej powierzchni, z czego blisko 25% stanowią powierzchnie w nowo wybudowanych budynkach. Jeśli chodzi o budynki istniejące przed 2021 rokiem, to pustostany w nich wzrosły jedynie o 0,4 p.p. Warte podkreślenia jest, że wiele transakcji sfinalizowanych na rynku warszawskim w I kw. 2021 r. dotyczyło lokalizacji poza Śródmieściem. Zainteresowaniem najemców cieszą się nowoczesne biurowce poza Centrum stolicy, nie tylko ze względu na cenę (średnie stawki czynszów w Warszawie wahają się od 16,75 do 22,00 euro za mkw. w Centrum, a w innych stołecznych lokalizacjach – od 12,50 do 14,50 euro za mkw.), ale również dobrą infrastrukturę i dogodny dojazd. W 2020r. Mokotów był drugą najpopularniejszą lokalizacją pod względem ilości wynajętej powierzchni biurowej.

Sprzyjające też wydają się być prognozy makroekonomiczne. Jak podaje raport CBRE „Investors Intentions Survey”, po roku doświadczeń związanych z pandemią połowa inwestorów nieruchomościowych z Europy Środkowo-Wschodniej spodziewa się poprawy aktywności transakcyjnej w tym roku. Do stanu sprzed pandemii najszybciej wrócić ma Polska. Wśród preferowanych przez inwestorów sektorów znajduje się również obszar biurowy – na atrakcyjność biur wskazuje 22 proc. inwestorów. „Warszawa jest na szczycie listy najbardziej interesujących dla inwestorów stolic w naszym regionie. Wynika to zarówno z dostępności wysokiej jakości nowoczesnych obiektów jak też wysokiego popytu wśród najemców” – mówi Joanna Mroczek, szefowa działów badań rynku i marketingu w Polsce i regionie CEE w CBRE.

Bardzo dobrym przykładem miejsca, które może wpisać się w oczekiwania najemców w nowym krajobrazie biurowym jest Mokotów Nova – kompleks położony się w doskonale skomunikowanej lokalizacji Mokotowa biznesowego, dzięki czemu wystarczy zaledwie 20 minut, by znaleźć się w stołecznym Centrum. Trzy drogi dojazdowe do budynku, w tym wjazd od ul. Magazynowej, pozwalają ominąć korki w godzinach szczytu. W bliskim sąsiedztwie znajdują się przystanki tramwajowe, autobusowe, peron SKM, a w zasięgu biurowca są dwie stacje metra. Zaletą jest również niewielka odległość od tras wylotowych i lotniska Okęcie – dojazd do niego zajmuje jedynie 10 minut.

A jak będzie wyglądało biuro przyszłości? Coraz mocniejszym trendem jest elastyczność. Jak przewiduje raport CBRE, miejsce pracy ma być projektowane w taki sposób, by promować poczucie wspólnoty, ale także z zachowaniem pewnych fizycznych granic, aby w razie potrzeby zapewnić miejsce wolne od czynników rozpraszających. Możliwość dowolnej transformacji przestrzeni, oraz dopasowanie jej do nowych zasad bezpieczeństwa, w tym dystansu społecznego to jeden z głównych atutów Mokotów Nova. Konstrukcja budynku pozwala na elastyczne zaprojektowanie lub przearanżowanie przestrzeni wedle wskazanego przez najemcę projektu. Możliwe jest również spełnienie wszelkich potrzeb w zakresie fit-out, tak aby doskonale oddawał nie tylko charakter operacyjny, ale również potrzeby estetyczne najemców.

Brak ścian nośnych sprawia, że możliwe staje się także powiększenie biura w zależności od potrzeb. Siedziba firmy może zająć nawet 4 700 mkw komfortowej przestrzeni biurowej na jednym piętrze. 3-poziomowy podziemny parking, 19 szybkobieżnych wind oraz 3 niezależne recepcje w budynkach pozwalają na swobodną komunikację wewnątrz kompleksu z zachowaniem niezbędnego dystansu. Biurowiec dysponuje bardzo dobrą infrastrukturą dla rowerzystów. To istotny aspekt w obecnej sytuacji, gdyż ze względów bezpieczeństwa wiele osób zdecydowało się na dojazdy jednośladem, rezygnując z komunikacji miejskiej. Stołeczny Urząd Miasta podaje, że w 2020r. ze względu na trwającą pandemię, ruch rowerowy w Warszawie wzrósł o ponad 17%, mimo mniejszego udziału rowerów publicznych (stacje dotknęły obostrzenia sanitarne oraz decydowały względów bezpieczeństwa). Do dyspozycji pracowników przyjeżdzających do biura na dwóch kółkach, w biurowcu dostępna jest stacja serwisowania rowerów oraz szatnie i prysznice.

„Biurowiec Mokotów Nova należy do portfolio Tristan Capital Partners od 2013r. Na przestrzeni tych lat Mokotów biznesowy przeszedł ogromne zmiany infrastrukturalne – zarówno w zakresie komunikacyjnym jak i mieszkaniowo-usługowym, a ceny nieruchomości biurowych nadal należą do najatrakcyjniejszych w Warszawie. Nasi najemcy na pewno doceniają możliwość optymalizacji kosztów przy jednoczesnej gwarancji wysokiej klasy, łatwo adaptowalnej powierzchni biurowej, którą jesteśmy w stanie dopasować nie tylko do wymogów nowej rzeczywistości, ale również wszelkich potrzeb. Od początku 2021r. przedłużyliśmy umowy z tak znamienitymi najemcami jak LG Electronics Polska i Oriflame. Do Mokotów Nova wprowadza się Metrohouse Franchise S.A. – operator najwiekszej w Polsce sieci biur nieruchmości. To najlepszy wyraz zaufiania i dobra perspektywa na przyszłość.” – mówi Fabian Meinsen, Executive Director wTristan Capital Partners.

Podsumowując: odpowiednio sformatowana fizyczna przestrzeń nadal będzie kluczowym elementem hybrydowego miejsca pracy. Czas pokaże, jaki jej rytm przyjmą pracodawcy, a co za tym idzie – jak na nowo zostanie zdefiniowana rola i funkcje biura. Jedno jest pewne – biuro przyszłości na pewno będzie pełniło funkcję przewodnika we wzmocnieniu więzi pracowników z firmą i klientami. Warto więc wybrać miejsce, które zapewni dogodny dojazd, komfort i bezpieczeństwo pracy.

