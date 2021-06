Jak podkreśla Poczta Polska w komunikacie, po remontach nieruchomości mogą służyć przyszłym właścicielom jako domy wczasowe czy urlopowe bazy wypadowe, w niektórych z nich można rozwinąć biznes związany z turystyką.

Na sprzedaż są dwie działki w Starych Jabłonkach w województwie warmińsko-mazurskim o łącznej powierzchni 3165 m2. Są usytuowane 10 km od Ostródy w pobliżu dwóch jezior – Małego Szeląga i Wielkiego Szeląga (w tzw. strefie ciszy). Na działce stoi murowany dom, a także cztery domki letniskowe po ok. 50 m2 każdy. Zostały wybudowane w 1988 roku, wymagają remontu - podaje Poczta Polska.

"Stare Jabłonki to miejscowość na Pojezierzu Iławskim. Tutejsze tereny doskonale nadają się do pieszych wędrówek, jazdy na rowerze, nordic-walkingu, wędkarstwa, kajakarstwa, czy sportów wodnych. Dodatkowo miejscowość otoczona jest endemicznymi Lasami Taborskimi" - zaznacza operator pocztowy.

Kolejna działka znajduje się w Sterławkach Wielkich, także w woj. warmińsko-mazurskim, ok. 15 km od Giżycka. Działka ma powierzchnię 6411 m2, są na niej budynek mieszkalny i gospodarczy. Pierwszy zbudowano w 1930 roku, drugi w 1970 roku. "Nieruchomość znajduje się w pobliżu Jeziora Dejguny (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich), w okolicy lasów, łąk i wielu atrakcyjnych zabytków. To tereny, które polecane są do pieszych wędrówek, jazdy na rowerze, nordic-walkingu, wędkarstwa, kajakarstwa i sportów wodnych" - podaje spółka.

Do sprzedania jest także pocztowa działka o powierzchni 1061 m2 z parterowym budynkiem z 1900 roku w Warpunach nad jeziorem Warpuńskim (warmińsko-mazurskie), ok. 11 km od Mrągowa.

Ponadto Poczta Polska oferuje nieruchomości w woj. zachodniopomorskim: w Nowym Warpnie (działka o powierzchni 3021 m2 z trzykondygnacyjnym budynkiem z 1905 roku, który znajduje się pod kontrolą konserwatorską), na Wyspie Wolin w miejscowości Kołczewo (działka o powierzchni 1601 m2 wraz z budynkiem jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 286,6 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni 21,6 m2), w Dziwnowie (działka o powierzchni 1274 m² wraz z budynkiem dwukondygnacyjnym o powierzchni 660,40 m2 z użytkowym poddaszem, w pierwszej linii zabudowy od rzeki Dziwna i ok. 400 m do morza).

W komunikacie poinformowano, że Poczta Polska ma również w ofercie nieruchomości innego typu – przeznaczone do działań biznesowych w dużych miastach. 15 czerwca br. odbędzie się licytacja nieruchomości w Gdyni, przy placu Konstytucji 2, nieopodal Dworca PKP Gdynia Główna. Biurowiec Poczty Polskiej usytuowany jest wraz z działką w pobliżu dzielnicy Śródmieście. Nieruchomość ma łączną powierzchnię ponad 0,93 hektara.