Bezpłatne projekty domów 120, 150 i 180 m kw

Reklama

"Rozstrzygnięty został konkurs na projekty domów o powierzchni 120, 150 i 180 m kw., do którego zgłoszono 83 prace. Już od października br. konkursowe projekty ekonomicznych i energooszczędnych domów, będzie można bezpłatnie pobrać ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego" - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).

Projekty domów do 70 m kw. "okazały się hitem"

Reklama

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podczas poniedziałkowej konferencji prasowej podkreślił, że bezpłatne projekty domów do 70 m kw. "okazały się prawdziwym hitem – pobrano ich prawie 62 tys.". "To skłoniło nas do tego, by ogłosić kolejny konkurs architektoniczny, tym razem na budynki większe, które lepiej będą odpowiadały potrzebom rodzin. Jestem pewien, że będą się one cieszyły jeszcze większą popularnością" - ocenił szef MRiT.

Przyznał, że kwestia „dachu nad głową” to najważniejszy problem młodych ludzi, którzy - jak dodał - stają przed koniecznością podjęcia życiowych decyzji np. o założeniu rodziny. "Bezpłatne projekty domów czy finansowanie ich budowy z programu Pierwsze Mieszkanie z pewnością pomogą wielu młodym ludziom w łatwiejszym starcie" - wskazał minister.

Waldemar Buda przypomniał, że nagrodzone projekty i zamierzenie konkursowe są elementem realizowanego już rozwiązana, polegającego na możliwości budowy domów większych niż 70 m kw. tylko na zgłoszenie.

Budowa na własne potrzeby będzie dużo prostsza

Minister zwrócił uwagę, że jest już przygotowana legislacja, która pozwoli budować na własne potrzeby również tylko na zgłoszenie budynki o powierzchni 120, 150 i 180 m kw. "Budowa deweloperska będzie się wiązała z dotychczasowymi regułami, natomiast budowa na własne potrzeby, chociażby korzystając z tych projektów (wybranych w ramach konkursu - PAP) będzie dużo prostsza" - zaznaczył. Dodał, że dla przykładowego inwestora oznacza to, że proces budowy będzie krótszy i tańszy.

Przypomniał, że jeśli ktoś buduje dom jednorodzinny i jest to jego pierwsza nieruchomość, może uzyskać także kredyt 2 proc. Buda zaznaczył, że dla młodej rodziny, która chce postawić dom, mając gotowy, bezpłatny projekt, która nie musi występować o pozwolenia na jego budowę i może uzyskać kredyt 2 proc. "to absolutnie maksymalna oferta, jaką państwo może zaproponować". "Tyle udało nam się zrobić przez ostatnie kilkanaście miesięcy" - stwierdził.

Jak przypomniał resort, uczestnikami konkursu mogli być projektanci lub zespoły projektowe. Każdy uczestnik mógł złożyć pracę w jednej, kilku lub wszystkich częściach konkursu. W ramach każdej części uczestnik mógł złożyć jedną pracę konkursową. "W ramach konkursu laureatom przyznano nagrody pieniężne w wysokości od 10 do 12 tys. zł, a także zaproszono ich do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu budowlanego (po jednym zaproszeniu w ramach każdej części konkursu)" - dodano.

Skąd można pobrać bezpłatne projekty domów?

Resort podał, że projekty są do pobrania w ramach serwisu internetowego gunb.gov.pl.; nie jest do tego potrzebne żadne dodatkowe oprogramowanie.

"Aktualnie w taki sposób można pobrać projekty i koncepcje domów do 70 m2 (72 projekty) i 11 projektów domów rekreacyjnych, a już od października też domów o powierzchni do 120, 150 i 180 m2" - wskazano. Do końca sierpnia ze stron GUNB pobrano 61 tys. 651 projektów - przekazano. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco