Gigantyczna inwestycja na terenach dawnej fabryki FSO w Warszawie. Budowa potrwa 25 lat [WIZUALIZACJE]

1/7 Ubiegłoroczne badanie Otodom i Think.co pokazało, że prawie 60 proc. mieszkańców Warszawy jest szczęśliwych w swoim mieście. Najwięcej takich osób ankieterzy znaleźli na Żoliborzu (66 proc.), najmniej w Ursusie (46 proc.) i Pradze-Północ (48 proc.). Na poczucie szczęścia w Warszawie pozytywnie wpływają, przede wszystkim, dobre warunki komunikacyjne oraz szybkość dojazdu i akurat na to mieszkańcy Pragi Północ nie narzekają. To co psuje im samopoczucie, to stan otaczającego ich środowiska naturalnego, bezpieczeństwo, dbałość i czystość w dzielnicy.